Как развлечься на карантине: виртуальные экскурсии по интересным местам планеты и космоса

17:04

Как разнообразить карантин? Этот вопрос предстает почти перед каждым человеком в мире

Ведь просмотр фильмов и сериалов утомил, пазлы все собраны, а от постоянного чтения устают глаза. Но есть еще один способ развлечься! Как насчет путешествия, но не обычного, а виртуального? Хотите попутешествовать в мир прошлого и познакомиться с сокровищами древнеегипетской цивилизации? А подробно рассмотреть, что скрывает Ватикан?

Музеи, выставочные галереи, оперные театры и концерт-холлы во время карантина открывают виртуальный доступ к своим сокровищам — стоит лишь нажать на ссылку и перенестись в мир прекрасного. Поэтому устраивайтесь поудобнее и отправляйтесь в виртуальные экскурсии!

Лувр



Начать знакомство с онлайн-музеями предлагаем с самого посещаемого музея в мире — Лувра. Он расположен в Париже и в прошлом году здесь побывали более 10 млн человек! В Лувре находится множество (более 35000!) экспонатов из разных исторических эпох: от древних времен до середины XIX в. Именно здесь находится самый известный портрет мира Мона Лиза, неповторимая скульптура Венеры Милосской, самая выдающаяся достопримечательность месопотамской цивилизации Кодекс Хаммурапи и еще множество бесценных объектов.

Обычно, осмотреть их не так уж и просто: к каждому популярному экспонату приходится буквально пробиваться через толпу туристов! Однако, во время виртуального тура ко всем объектам можно спокойно приблизиться, почитать объяснения, рассмотреть все подробности. Некоторые экспозиции доступны и в 3D виде, что делает их более реалистичными и интересными!

Лувр

Музеи Ватикана



О богатстве коллекций ватиканских музеев в мире ходят легенды! Музеи Ватикана были основаны в XVI в. папой Юлием II, а сейчас это комплекс из 32 галерей, выставочных залов, капелл, музеев, библиотек и дворцов. В них хранятся несметные сокровища, которые на протяжении веков собирали Римские папы. Осмотреть все за один визит просто невозможно (а еще и довольно дорого). А общий маршрут составляет 4,5 км! Более или менее полная экскурсионная программа здесь длится примерно 5 часов.

Несмотря на то, что билеты в ватиканские музеи надо покупать заранее онлайн, или же отстаивать за ними в многочасовой очереди, ежегодно их посещают 6500000 туристов. Пока, к сожалению, далеко не все интересное можно увидеть онлайн. Сейчас доступны только 6 виртуальных экскурсий, позволяющих осмотреть музей Кьярамонти, Пия-Климента, Капеллы Сикстинскую и Никколини, Станции Рафаэля и Новое крыло в папском дворце. Но и это немало!

Большая подборка 3D-туров в превосходном качестве доступна на платформе Google Arts & Culture.

Кстати, в последнее время в мире пошел новый флэшмоб: музеи выкладывают в Twitter фото жутких экспонатов из коллекций под хэштегом # СuratorBattle и # СreepiestObject. Например, работники Йоркширского музея выложили фотографию «пучка волос III-IV веков из захоронения римской дамы, в котором все еще есть шпильки ...», а в блоге Немецкого исторического музея разместили жуткие фото чумных масок XVII-XVIII веков.

Достопримечательности Древнего Египта: виртуальные туры



Если интересуетесь древней историей, вам гарантированно понравится возможность «походить» по коридорам египетских гробниц, в деталях рассмотреть обустройства камер, полюбоваться неповторимыми рисунками и надписями на стенах, изнутри увидеть известные храмы, некрополи и катакомбы! Министерство туризма и древностей Египта запустило серию интересных и качественных 3D-туров, которые должны помочь людям познакомиться с культурой и историей страны и открыть для себя древнюю египетскую цивилизацию.

Уже сейчас доступны виртуальные экскурсии по гробницам фараонов Рамзеса V, Рамзеса VI, царицы Мересанх III и гробнице Мэнни, пирамидальным комплексам Униса в Саккаре, катакомбам Ком эль-Шукафа, некрополю Бени-Хасан и др. Наиболее важные объекты внутри памятников имеют пояснения на английском, но, к сожалению, не везде. Впрочем, поэтому туры не менее захватывающие — каждый из них буквально затягивает!

Берлинская филармония



Если же вам на карантине не хватает высокого искусства, то посетите Берлинскую филармонию! Сейчас это заведение, что является одним из самых известных концертных залов Германии и всего мира, предлагает всем желающим совершить виртуальную прогулку по своим помещениям. А также открывает свободный доступ к цифровой библиотеке из более чем 600 концертов за последние 60 лет.

МКС



Тем, кого уже не удивить экспонатами из известного музея, советуем оставить Землю и отправиться в виртуальные туры Международной космической станции! Конечно же, на экскурсию виртуальную, но все же очень интересную и необычную. Впервые, благодаря Google Street View, люди могут увидеть все 15 модулей МКС, рассмотреть, как там все оборудовано, где космонавты отдыхают и работают. В модуле наблюдения даже можно увидеть невероятный вид на Землю с расстояния в 402 км! При нажатии на основные объекты станции, появляется справочная информация о них, правда, она доступна только на английском.

Для того, чтобы любознательные пользователи могли увидеть панорамные снимки изнутри Международной космической станции, молодой астронавт EKA Тома Песке (Thomas Pesquet) в течение полугода делал подробные фото всех интерьеров. Подобная виртуальная экскурсия — это действительно что-то увлекательное и неповторимое!

Фото с сайта Pixabay.com

