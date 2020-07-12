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Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

18:00 12.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Самой безопасной страной для путешествия сейчас является Китай, заявил  первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — рассказал Геннадий Онищенко Ura.ru. Он отметил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае. Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили.

Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. «Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — пояснил он. Также отмечается, что Франция становится все более безопасной для туристов.

По словам бывшего главного санитарного врача РФ, возобновлять перелеты необходимо — это поможет развивать экономику. Держать границы закрытыми бессмысленно, считает Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь. В него вошли государства Европы и Азии: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. 

Темы: Коронавирус, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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12.07.2020, 20:05
Гость: stalker

То что в Китае все в порядке мы и без Онищенко знаем. А вот почему у нас страна не относится к числу безопасных ? Пусть лучше Онищенко нам об этом поведает. Тут о списке Роспотребнадзора говорится, в котом содержится указание на страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение. Забыли только упомянуть, что именно эти страны с нами авиасообщение возобновлять не торопятся. И все потому, что мы на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. А кому такие гости нужны ?
12.07.2020, 19:37
Гость: www

Список стран, куда можно везти вторую волну эпидемии, если те пустят.
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