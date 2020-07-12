Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

18:00

Самой безопасной страной для путешествия сейчас является Китай, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — рассказал Геннадий Онищенко Ura.ru. Он отметил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае. Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили.

Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. «Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — пояснил он. Также отмечается, что Франция становится все более безопасной для туристов.

По словам бывшего главного санитарного врача РФ, возобновлять перелеты необходимо — это поможет развивать экономику. Держать границы закрытыми бессмысленно, считает Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь. В него вошли государства Европы и Азии: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.