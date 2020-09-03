Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

10:18

Россия возобновила полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, оно размещено на сайте кабмина.

При этом количество рейсов в неделю будет ограничено. Так, в Каир их будет три в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два.

Кроме того, Россия увеличивает с одного до четырех раз в неделю авиасообщение со Швейцарией, рассказали в пресс-службе. Перелеты в эту страну были возобновлены 15 августа.

Правительство разрешило многократное пересечение границы для тех граждан РФ, чьи родственники проживают за рубежом и нуждаются в уходе. Аналогичное решение распространяется на опекунов и попечителей, а также иностранцев, чьи родственники проживают в России.

Россия с 1 августа постепенно возобновляет авиасообщение с другими странами. Помимо вышеупомянутых стран россияне могут вылетать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Во всех случаях ограничения снимаются на условиях взаимности: другая страна также должна разрешить полеты в РФ для своих граждан.