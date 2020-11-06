Китай приостановил въезд из России по ряду виз

Китай временно приостановил въезд граждан России по некоторым категориями виз и виду на жительство. Как пишет РИА Новости, данное решение связано с обострением ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как говорится в заявлении посольства КНР в Москве, запрет касается поездок в Китай для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".

"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении посольства.

При этом запрет не будет действовать для лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.

Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.

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