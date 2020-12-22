В Турции и Египте отменили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах
Власти Турции и Египта запретили любые развлекательные мероприятия в отелях и ресторанах на Новый год, пишет "Интерфакс".
Так, власти Турции объявили о введении камендантского часа, который продлится с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января. На протяжении этого времени отели не смогут организовывать развлекательные программы. Под запретом будут любая живая музыка, выступления диджеев, а также любое музыкальное вещание.
В этот период повышенное внимание будет уделяться социальной дистанции в отелях, особенно во время приема пищи. Контролирующие органы усилят проверки.
Аналогичные правила озвучили власти Египта. За соблюдением режима будут следить "тайны уполномоченные" Минтуризма страны, нарушителям грозят большие штрафы.
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А в африке?
Ну и кто из россиян туда поедет на НГ?