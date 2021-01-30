Франция закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС

Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

Власти Франции в связи с продолжающимся распространением коронавируса запретили с 31 января пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. 

"Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с [отрицательным] тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях", - приводит слова премьер-министра страны Жана Кастекса ТАСС.

Также с 31 января во Франции закрываются все торговые центры площадью свыше 20 тыс. квадратных метров. Комендантский час, действующий с 18:00, сохраняется по всей стране.

Согласно последним официальным данным, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2021, 19:59
    Гость: gvozd

    статья просто не рассказывает всей правды.
    еврокомиссия Навязывает гражданам ес яд в бутылочке под названием Говид "вакцина" от фирмы астразенека - европейцы не дебилы и упираются.
    по всей феранции только около 500 зомби укололись - вот За Это и получили Наказание французы.
    дело дошло до того, что даже прислуга ртошильдов макрончик и тот выслазался что "вакцина" эта д..мо... не работает как должна.
    количество побочек зашкаливает все мыслимые пределы - "вакцина" на порядки Опаснее самого вируса.
    кстати о Говиде.
    еще сообщу сгашный сегред от жидамасонаф..
    знаете сколько больных Говидом в канаде? Пять.
    я повторю для левацких тугодумов - на всю канаду за весь год Пять больных и только ОДИН умер.
    такая вот сгашная пандэмия, аж жуть..
    для этого надо было Убить экономику, превратить дома престарелых в лагера смерти и весь мир посадить под домашний арест.
    я уже не знаю ЧТО надо еще сказать, что бы до баранов дошло наконец, что это Левацкая Афера.
    зато они страшно возмущены дачей злого путена..

  3. 30.01.2021, 14:19
    Гость: Отглас перестройки

    Ковид лишь предлог для препятствования передвижения бедных и несчастных мигрантов, желающих вдоволь наесться гамбургерами и хоть издалека посмотреть на аппарат для ИВЛ. Франция должна взять на себя ответственность за ковровые бомбардировки, полостью раскаяться и приютить с полным содержанием семьи тех, кто пострадал от её демократических действий.

  4. 30.01.2021, 13:32
    Гость: Россиянин

    А у нас никакого коменданского часа нет, работают все торговые центры, спортклубы и даже бассейны. Всё потому что у нас духовность и скрепы, а в европе этого нет.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
© РИА Новости Алексей Даничев
Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике
Записки киевлянки: Люди тут извиняются, переходя на русский
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Китае казнили экс-главу госкомпании за коррупцию и двоеженство
© KM.RU, Кирилл Дуболев
В центре Москвы 31 января введут ряд ограничений
ДТП под Самарой
В ДТП под Самарой погибли 12 человек
Экс-министр омского Минздрава объявлена в международный розыск
Прекращено дело против сотрудников «Энергии», обвиняемых в аварии «Протона»
Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин обсудил с Алиевым российско-турецкий центр по Карабаху
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции