Франция закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС

11:51 30.01.2021

Власти Франции в связи с продолжающимся распространением коронавируса запретили с 31 января пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.

"Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с [отрицательным] тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях", - приводит слова премьер-министра страны Жана Кастекса ТАСС.

Также с 31 января во Франции закрываются все торговые центры площадью свыше 20 тыс. квадратных метров. Комендантский час, действующий с 18:00, сохраняется по всей стране.

Согласно последним официальным данным, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек.