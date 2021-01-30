Франция закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС
Власти Франции в связи с продолжающимся распространением коронавируса запретили с 31 января пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.
"Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с [отрицательным] тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях", - приводит слова премьер-министра страны Жана Кастекса ТАСС.
Также с 31 января во Франции закрываются все торговые центры площадью свыше 20 тыс. квадратных метров. Комендантский час, действующий с 18:00, сохраняется по всей стране.
Согласно последним официальным данным, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
статья просто не рассказывает всей правды.
еврокомиссия Навязывает гражданам ес яд в бутылочке под названием Говид "вакцина" от фирмы астразенека - европейцы не дебилы и упираются.
по всей феранции только около 500 зомби укололись - вот За Это и получили Наказание французы.
дело дошло до того, что даже прислуга ртошильдов макрончик и тот выслазался что "вакцина" эта д..мо... не работает как должна.
количество побочек зашкаливает все мыслимые пределы - "вакцина" на порядки Опаснее самого вируса.
кстати о Говиде.
еще сообщу сгашный сегред от жидамасонаф..
знаете сколько больных Говидом в канаде? Пять.
я повторю для левацких тугодумов - на всю канаду за весь год Пять больных и только ОДИН умер.
такая вот сгашная пандэмия, аж жуть..
для этого надо было Убить экономику, превратить дома престарелых в лагера смерти и весь мир посадить под домашний арест.
я уже не знаю ЧТО надо еще сказать, что бы до баранов дошло наконец, что это Левацкая Афера.
зато они страшно возмущены дачей злого путена..
Кольцо сжимается вокруг чичваркиных и ходорковских}
Ковид лишь предлог для препятствования передвижения бедных и несчастных мигрантов, желающих вдоволь наесться гамбургерами и хоть издалека посмотреть на аппарат для ИВЛ. Франция должна взять на себя ответственность за ковровые бомбардировки, полостью раскаяться и приютить с полным содержанием семьи тех, кто пострадал от её демократических действий.
А у нас никакого коменданского часа нет, работают все торговые центры, спортклубы и даже бассейны. Всё потому что у нас духовность и скрепы, а в европе этого нет.