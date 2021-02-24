Власти Грузии назвали дату открытия границы для россиян

Грузия

С 1 марта Грузия откроет свои границы для въезда граждан России, пишет РБК со ссылкой на заявление премьер-министра страны Иркалия Гарибашвили.

Отмечается, что въезд в страну будет разрешен при наличии отрицательного теста на коронавирус. 

Пока попасть в страну можно будет только воздушным путем, сухопутная граница с Россией остается закрытой. При этом прямое авиасообщение между Грузией и Россией не возобновлено.

Помимо граждан России, Грузия также откроет границы для Армении, Азербейджана и Украины при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Кроме того, власти Грузии решили снять часть других коронавирусных ограничений. Так, с марта будут сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, также возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горных курортах, возобновят работу государственные и частные детские сады. 

Вместе с тем в силе останется комендантский час, запрещающий свободное перемещение с 21:00 до 05:00.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 23:44
    Гость: А России

    Не хочется видеть этих самовлюбленных (нулевиков)... помню эти фуражки аэропорты или аэродромы... вон Басилашвили границы открыты, а его не вытолкаешь, хоть плюет на Великую Россию до осушения рта... комедия... грузины... побирушки

  2. 24.02.2021, 20:51
    Гость: *

    Пусть у них боевики эрдогана отдыхают, после Карабаха, заодно и регонцинировку сделают, где устраивать лагеря для населения.

  4. 24.02.2021, 17:41
    Гость: Камарджоба.

    Можна, но кушать хочется, а украинцы пачти совсем без денег на отдых приезжают, да из гостиниц воруют все подряд.

  5. 24.02.2021, 17:36
    Гость: Да

    именно так,в прошлом году был в Батуми,Цхалтубо,Поти,народ уже живет не так роскошно,как при СССР,старшее поколение ругает политиков,себя называют дураками,что повелись на развал страны. Русский язык забывается.Чего злобного не встретил,но чувствуется ты уже не одной семье братских народов,как при СССР...

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