Власти Грузии назвали дату открытия границы для россиян

14:34 24.02.2021

С 1 марта Грузия откроет свои границы для въезда граждан России, пишет РБК со ссылкой на заявление премьер-министра страны Иркалия Гарибашвили.

Отмечается, что въезд в страну будет разрешен при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Пока попасть в страну можно будет только воздушным путем, сухопутная граница с Россией остается закрытой. При этом прямое авиасообщение между Грузией и Россией не возобновлено.

Помимо граждан России, Грузия также откроет границы для Армении, Азербейджана и Украины при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Кроме того, власти Грузии решили снять часть других коронавирусных ограничений. Так, с марта будут сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, также возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горных курортах, возобновят работу государственные и частные детские сады.

Вместе с тем в силе останется комендантский час, запрещающий свободное перемещение с 21:00 до 05:00.