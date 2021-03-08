Украина хочет создать туристические маршруты для жителей Донбасса

Украинское правительство разрабатывает проект Donbass Travel, сообщила глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала «Дом».

В рамках проекта будут созданы туристические маршруты для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы хотим разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться. Будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома, но также мы будем приглашать и на запад, потому что все ждут украинцев дома»,— цитирует Олеськив «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2021, 23:30
    Гость: Человек

    Очень опасная (для жителей Донбасса и ЛНР) инициатива. "Поехал в тур.поездку - попал в тюрьму для политзаключённых". Пожалуйста, будьте бдительны.

  2. 08.03.2021, 23:29
    Гость: Александр

    "Непонятна Ваша истерическая реакция на совершенно нейтральный в политическом отношении текст".Ну, да - ведь Донбасс Киев не обстреливает....я посмотрел бы на вашу реакцию...

  3. 08.03.2021, 23:24
    Гость: продолжение новости

    В дальнейшем для жителей этих территорий разработают туристические маршруты на западе Украины. Кроме того, готовятся проекты в Херсонской области, которые будут ориентированы на крымчан.
    Также Кабинет Министров Украины предоставил услугу дистанционного оформления украинского свидетельства о рождении.

  4. 08.03.2021, 22:56
    Гость: Чего ждать, вернувшись, мятежникам ясно:

    Воздастся им всем за измену ужасно!
    Чем Киеву тщетно их с толку сбивать,
    Донбасс бы Москве согласился продать!

  5. 08.03.2021, 22:26
    Гость: Кстати

    А можно поподробнее о свержении? Кроме сбежавшего Януковича и его приближенных воров все остались на своих местах. Парламент работал, делал назначения в соответствии с законом. Армия нейтральна, милиция разбежалась.

Все комментарии (13)
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