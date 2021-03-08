Украина хочет создать туристические маршруты для жителей Донбасса
Украинское правительство разрабатывает проект Donbass Travel, сообщила глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала «Дом».
В рамках проекта будут созданы туристические маршруты для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Мы хотим разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться. Будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома, но также мы будем приглашать и на запад, потому что все ждут украинцев дома»,— цитирует Олеськив «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень опасная (для жителей Донбасса и ЛНР) инициатива. "Поехал в тур.поездку - попал в тюрьму для политзаключённых". Пожалуйста, будьте бдительны.
"Непонятна Ваша истерическая реакция на совершенно нейтральный в политическом отношении текст".Ну, да - ведь Донбасс Киев не обстреливает....я посмотрел бы на вашу реакцию...
В дальнейшем для жителей этих территорий разработают туристические маршруты на западе Украины. Кроме того, готовятся проекты в Херсонской области, которые будут ориентированы на крымчан.
Также Кабинет Министров Украины предоставил услугу дистанционного оформления украинского свидетельства о рождении.
Воздастся им всем за измену ужасно!
Чем Киеву тщетно их с толку сбивать,
Донбасс бы Москве согласился продать!
А можно поподробнее о свержении? Кроме сбежавшего Януковича и его приближенных воров все остались на своих местах. Парламент работал, делал назначения в соответствии с законом. Армия нейтральна, милиция разбежалась.