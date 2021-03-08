Украина хочет создать туристические маршруты для жителей Донбасса

17:49 8.03.2021

Украинское правительство разрабатывает проект Donbass Travel, сообщила глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала «Дом».

В рамках проекта будут созданы туристические маршруты для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы хотим разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться. Будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома, но также мы будем приглашать и на запад, потому что все ждут украинцев дома»,— цитирует Олеськив «Коммерсант».