В Мурманской области сошла лавина, под завалами находится ребенок

20:44 22.03.2021

В Мурманской области в районе Оленегорска сошла лавина, под завалами которой находится один человек. из 16, оказавшихся на месте ЧП, сообщили в МЧС РФ.

"В 18:00 мск от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети", - цитирует ТАСС сообщение МЧС.

Остальные туристы не нуждаются в медицинской помощи. На место ЧП выдвинулись 53 спасателя, в том числе кинологический расчет, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

​​​​​В свою очередь в СК по региону подтвердили информацию о несовершеннолетних в районе ЧП. "В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. По данным источника, туристы заявили один маршрут, но отправились по другому.