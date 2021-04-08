Российский туроператор предложил услугу «вакцинного тура»

15:37 8.04.2021

Для россиян, проживающих зарубежом, могут появиться так называемые "вакцинные туры". Как сообщает "Интерфакс", о введении данной услуги объявил туроператор Cosmos Travel ("дочка" Cosmos Hotel Group, входящей в инвестиционную группу АФК "Система").

Как рассказали в компании, сейчас наблюдается "большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V".

Отмечается, что туроператор получил несколько запросов подобного рода, потому было решено разработать пакетные предложения.

"Вакцинный тур" будет включать в себя проживание, транспорт и сопровождение в центр вакцинации. Сама вакцинация будет проходить в клиниках группы компаний "Медси", либо в других партнерских центрах.

Желающий воспользоваться подобным туром сможет выбрать несколько вариантов: одну поездку с пребыванием в РФ в течение 21 дня либо две поездки, каждая - сроком на три дня. Стоимость второго варианта, включающего проживание, трансферы, консультации и вакцинацию - от 700 евро без учета перелета. Стоимость тура сроком на 21 день составит от 1500 евро.

Воспользоваться программой может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.

Впоследствии, как считают в компании, подобные туры могут быть востребованы и иностранными гражданами. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", - оптимистично заявил гендиректор Cosmos Travel Андрей Сивицкий.