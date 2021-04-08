Российский туроператор предложил услугу «вакцинного тура»

Для россиян, проживающих зарубежом, могут появиться так называемые "вакцинные туры". Как сообщает "Интерфакс", о введении данной услуги объявил туроператор Cosmos Travel ("дочка" Cosmos Hotel Group, входящей в инвестиционную группу АФК "Система").

Как рассказали в компании, сейчас наблюдается "большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V". 

Отмечается, что туроператор получил несколько запросов подобного рода, потому было решено разработать пакетные предложения. 

"Вакцинный тур" будет включать в себя проживание, транспорт и сопровождение в центр вакцинации. Сама вакцинация будет проходить в клиниках группы компаний "Медси", либо в других партнерских центрах. 

Желающий воспользоваться подобным туром сможет выбрать несколько вариантов: одну поездку с пребыванием в РФ в течение 21 дня либо две поездки, каждая - сроком на три дня. Стоимость второго варианта, включающего проживание, трансферы, консультации и вакцинацию - от 700 евро без учета перелета. Стоимость тура сроком на 21 день составит от 1500 евро.

Воспользоваться программой может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.

Впоследствии, как считают в компании, подобные туры могут быть востребованы и иностранными гражданами. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", - оптимистично заявил гендиректор Cosmos Travel Андрей Сивицкий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 05:22
    Гость: www

    За рубежом, россияне сменившие паспорт и с ВНЖ. Вакцинация ВНЖшников, проблема России, а не страны его проживания. Как бы тут Россия права, хочешь вакцину, шуруи домои, бегать за тобои не будем, хочешь, колись там чем хочешь за свои деньги. А эти туры, на пиар ход похожи. Типо бегите скорее, а то Европа с Америки приедет, обожрет, вам не достанется.

  2. 09.04.2021, 05:06
    Гость: www

    Понятно. Легко и просто. Турагенство красивых слов насыпало, трансферы, консультации, уууу.

  3. 09.04.2021, 00:22
    Гость: WWW y

    Все бесплатно. И быстро.
    Сам заполняешь опросник, где честно указываешь свои болячки, расписываешься, что ничего не утаил. С фактически здоровым пациентом ни о чем не разговаривают - сразу на укол и дают бумажную инструкцию, как вести себя после.
    У кого проблемы со здоровьем, с теми отдельно обсуждают.

  4. 09.04.2021, 00:14
    Гость: Не гони пургу!

    Не хочешь вакцинироваться - твое дело. Только не думай, что тебя минует эта зараза. Переболеют все не вакцинированные без исключения, а некоторые умрут, но эти последствия - твои проблемы.

  5. 08.04.2021, 22:32
    Гость: vstal her

    Ну, заблажил. По пунктам:
    1. своим- хватает.
    2. они просто пытаются заработать.
    3. за рубежом не только мигранты, но Вам не объяснить.
    4. которые на ПМЖ, с работой, недвижимостью и пр.,- там действительно, своя жизнь(пример,- отирающийся тут "европеец"), не предусматривающая какие-то туры в Россию. Вакцинируют уже везде, и дёргаться в поисках добра от добра, нет никакого смысла.
    5. свои- тоже, очень разные. Кто-то на форуме пишет, кто-то и правда, телевизор смотрит, а кто-то работает.

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