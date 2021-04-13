Сенатор назвал «нытиками» россиян, расстроившихся из-за закрытия Турции

12:07 13.04.2021

Зампред Совета Федерации Константин Косачев возмутился россиянами, которые расстроились из-за срыва отдыха в Турции. Напомним, накануне федеральный оперштаб объявил о практически полном закрытии авиасообщения с этой страной.

Интересно, что Косачев сначала иронизирует в Facebook по поводу граждан, связавших "закрытие" Турции и высказывания Эрдогана по поводу Крыма: "Сети они на то и сети, чтобы строить версии".

Но тут же сенатор начинает связывать уязвленное чувство достоинства крымчан и моральные качества россиян, живущих в других регионах: "В Крыму живет около 2 миллионов граждан России, в Севастополе - ещё около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого "турецкого" отпускника - по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми".

"Заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как люди спланировали свой отпуск, и они, разумеется, имели полное право так поступить. И можно им только посочувствовать, когда пандемия так безжалостно вмешалась в их жизнь, - цитирует сенатора Накануне.RU. - Но я о другом. Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов".

Косачев пишет, что гражданская солидарность должна быть у людей вне зависимости от действий властей.

"Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю. Или опять начнется нытье типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули" и окажется, что насчет гражданственности я всего лишь размечтался?" – задается вопросом Косачев.

В комментариях Косачеву логично припоминают, что у государственных мужей память гораздо короче, чем у россиян, лишенных отпуска у моря: "А как насчет строительства атомной станции и эксплуатации турецкого потока? Или гражданственность - это только удел отдыхающих на море?".