Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке в период с 15 апреля по 1 июня авиасообщения России с Турцией и Танзанией.
«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня», - сказала Голикова.
Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан и поездок для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также на взаимной основе сохранятся два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва, сообщает «Интерфакс».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бу-га-га 4 раза!
Эта "вакцинация" не дает никаких гарантий:
1. Что ты не заболеешь.
Иммунитет после этой "вакцинации" нестерильный - т.е. человек может заболеть.
2. Что ты никого не заразишь.
После вакцинации вырабатываются антитела, но сколько из них нейтрализующих,которые блокируют рецепторы и не дают развиться заболеванию - никто не знает.
сомневался, что сейчас из этих Лумумбий повезут в РФ вирусы.
Ехать сечас на такие "отдыхи" могут только клинические идиоты.
...ну вот и конкретный ответ России на болтовню Эрдогана про Крым. Пущай турки реальные убытки посчитают.
Кстати, несимметричный ответ можно сделать и для хохлов: ...пускать на летний отдых на Крымском побережье Черного Моря только при двух условий, в частности
1) депозит в сумме 1000 баков в Крымской банке,
2) справка о вакцинации Спутник V.
И далее по-русски, Милости просим на ОТДЫХ в лучших отелях жемчужины России - КРЫМ.
Иначе, северное портовое побережье Черного моря - Одесское. Или Бердичев.
Каждому свое!
Дотрынделся с бендерой,Эрдогашка ?
ПРОТИВ КРЫМА ЗАЧЕМ ВЯКАЛ ?
Наконец то Голикова хоть что то полезное сделала для страны. Давно надо было закрыть . Хватит нам своей заразы, не хватало ещё турецкую тут распространять...