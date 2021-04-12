Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Самолет компании Transaero

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке в период с 15 апреля по 1 июня авиасообщения России с Турцией и Танзанией.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня», - сказала Голикова.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан и поездок для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также на взаимной основе сохранятся два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва, сообщает «Интерфакс».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.04.2021, 22:24
    Гость: 2) справка о вакцинации Спутник V.

    Бу-га-га 4 раза!
    Эта "вакцинация" не дает никаких гарантий:
    1. Что ты не заболеешь.
    Иммунитет после этой "вакцинации" нестерильный - т.е. человек может заболеть.
    2. Что ты никого не заразишь.
    После вакцинации вырабатываются антитела, но сколько из них нейтрализующих,которые блокируют рецепторы и не дают развиться заболеванию - никто не знает.

  2. 12.04.2021, 22:18
    Гость: Кто бы

    сомневался, что сейчас из этих Лумумбий повезут в РФ вирусы.
    Ехать сечас на такие "отдыхи" могут только клинические идиоты.

  3. 12.04.2021, 20:30
    Гость: Русский

    ...ну вот и конкретный ответ России на болтовню Эрдогана про Крым. Пущай турки реальные убытки посчитают.
    Кстати, несимметричный ответ можно сделать и для хохлов: ...пускать на летний отдых на Крымском побережье Черного Моря только при двух условий, в частности
    1) депозит в сумме 1000 баков в Крымской банке,
    2) справка о вакцинации Спутник V.
    И далее по-русски, Милости просим на ОТДЫХ в лучших отелях жемчужины России - КРЫМ.
    Иначе, северное портовое побережье Черного моря - Одесское. Или Бердичев.
    Каждому свое!

  5. 12.04.2021, 20:17
    Гость: Гость

    Наконец то Голикова хоть что то полезное сделала для страны. Давно надо было закрыть . Хватит нам своей заразы, не хватало ещё турецкую тут распространять...

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