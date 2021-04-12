Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

19:41 12.04.2021

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке в период с 15 апреля по 1 июня авиасообщения России с Турцией и Танзанией.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня», - сказала Голикова.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан и поездок для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также на взаимной основе сохранятся два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва, сообщает «Интерфакс».