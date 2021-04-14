Гражданам России ужесточили правила возвращения из-за границы

Роспотребнадзор

С 15 апреля 2021 года граждане России, которые возвращаются в страну любым видом транспорта, будут обязаны в течение 3 дней сдать тест на коронавирус COVID-19. Ранее такое требование касалось только россиян, которые возвращались на родину самолетом.

Согласно информации на сайте Роспотребнадзора, гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта необходимо:

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

- в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При этом граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска, должны подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 00:09
    Гость: А еще надо организовать на всех кпп

    мобильные даборатории, где сразу будут брать ПЦР тест из ж...пы. Так как мазок из ж...пы гораздо эффективнее выявляет наличие вируса, чем мазок слюны. И сразу результаты анального анализа регистрировать на госуслугах и мосточкару. Тогда точно роспотребнадзор будет спать спокойно, ему ничего не будет угрожать

  2. 14.04.2021, 21:11
    Гость: gvozd

    это все один в один срисовано с британии.
    там такой дурдом.
    более того, "борцуны за права человека" приняли "закон", за то что скрыл или не указал где ты ездил по миру - 10 лет тюрьмы.
    это ж либералы.. социалисты - "народная власть".

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