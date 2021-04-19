ФАС не увидела сговора в росте цен на гостиницы юга после закрытия Турции

16:10 19.04.2021

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не видит картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении стоимости размещения в отелях Крыма и Краснодарского края.

По мнению замглавы службы Тимофея Нижегородцева, повышение цен связано только с возросшим спросом на конкурентном рынке.

«В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен», - цитирует его слова «Интерфакс».

При этом он добавил, что ФАС не получала жалоб на рост цен в объектах уровня до 3*. «Мы посмотрели, никто не жалуется на бюджетные объекты размещения. Основная проблема связана с размещением уровня 4-5* и связана с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях закрытия Турции», - сказал Нижегородцев.

Также Нижегородцев предложил посмотреть по основным зарубежным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и, возможно, открыть их, чтобы снизить спрос на российские курорты и компенсировать 500 тысяч туров, отмененных в Турцию.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. После этого цены на объекты размещения в Сочи и Крыму выросли примерно на 30%.