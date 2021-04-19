ФАС не увидела сговора в росте цен на гостиницы юга после закрытия Турции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не видит картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении стоимости размещения в отелях Крыма и Краснодарского края.
По мнению замглавы службы Тимофея Нижегородцева, повышение цен связано только с возросшим спросом на конкурентном рынке.
«В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен», - цитирует его слова «Интерфакс».
При этом он добавил, что ФАС не получала жалоб на рост цен в объектах уровня до 3*. «Мы посмотрели, никто не жалуется на бюджетные объекты размещения. Основная проблема связана с размещением уровня 4-5* и связана с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях закрытия Турции», - сказал Нижегородцев.
Также Нижегородцев предложил посмотреть по основным зарубежным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и, возможно, открыть их, чтобы снизить спрос на российские курорты и компенсировать 500 тысяч туров, отмененных в Турцию.
Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. После этого цены на объекты размещения в Сочи и Крыму выросли примерно на 30%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жадность и глупость в одном флаконе. А могли бы легко Турцию оставить без туристов без закрытия границы, если бы головой думали.
А вообще, если по делу. Были бы мы -русские, российские, едины были бы, то сказали бы, да нафиг нам все эти Турции, Кипры, Тунисы. Мы своих сейчас так обогреем, что даже забудут про заграничный отдых.
Сделали бы дешевые перелеты, ценовое ограничение по съемному жилью , доступные цены в отелях, достойный сервис, питание (вне отеля), чистоту везде. Ведь всё есть!!! И руки, и климат. Но есть, к сожалению, жадность, быстро нажива, недальновидность и ... полный по*уизм просто во всем!!!
Как против лома нет приема, так против дураков нет никакого здравого смысла и понятий. На будущее вообще не смотрят. Урвать сейчас и много, а там видно будет.. Rushka.. что возьмёшь...
недалекие...
Не увидела, или не захотела увидеть, потому что подмазали . Как обычнр
Конечнно не увидели. Наверное потому, что сами в сговоре с ними состоят. А вообще это чести отечественному отельному бизнесу не делает. Стоит ли удивляться, что люди за границу рвутся.
Да, раньше еще Грузия была. Крым ее не заменит.