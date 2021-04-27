Названа самая безопасная страна во время пандемии

Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на проведенное исследование.

Отмечается, что это связано с высокими темпами вакцинации населения, а также эффективной борьбой с распространением коронавируса внутри самой страны.

Ранее первую строчку рейтинга занимала Новая Зеландия, однако после начала вакцинаций против коронавируса, лидерство отошло к Сингапуру, где 20% населения которого получили прививку. 

Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия - 79,6. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно.

Россия (60,9 балла) оказалась на 22-м месте в этом рейтинге, опередив Португалию и Испанию (59,7 балла у обеих стран), а также Ирландию (57,7), Германию (54,9 балла) и Австрию (54,2 балла). Замыкают рейтинг, включающий 53 страны мира, Аргентина (41,4 балла), Польша (40,6 балла) и Бразилия (39,1 балла).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.04.2021, 15:37
    Гость: Виктор

    Хотите жить, как в Сингапуре? Вся страна, площадью в 720 кв км, при населении 5,5 млн, разделена на три зоны: Для проживания местного населения, Промышленную Зону и Туристическую. Местное население может ходить между Зонами только по специальным пропускам, 90% жителей вообще не покидали за всю свою жизнь Зону проживания и Промышленную Зону, естественно, и не выезжали за пределы Сингапура. Купить автомобиль вы можете, только имея на это разрешение властей, но прежде поучаствовать в лотерее, где реализовать эту возможность могут только те, кто вытащит счастливый билет. Если у вас два ребёнка, то каждый день в 22.00 полицейский постучит к вам в дверь и напомнит, что бы вы не забыли про презерватив. Бросили окурок мимо урны - штраф в 500 - 600 долларов. Ну, и так далее и тому подобное. Одним словом, ваша жизнь расписана по минутам, шаг вправо, шаг влево, в лучшем случае, тюрьма. Вы всё ещё хотите жить, как в Сингапуре?

  2. 27.04.2021, 14:35
    Гость: Alex203

    Я полагаю, что если бы ознакомились на своем опыте с методами управления Сингапура, Вы были бы недовольны. И да, сотрудников госрезерва они тоже наказывают.

  3. 27.04.2021, 14:27
    Гость: Огласите весь список, пожалуйста

    Какое место от задницы занимает родина блумберга - саидиненые штаты?

  5. 27.04.2021, 13:29
    Гость: gvozd

    если это исходит от блумберг - это уже гарантированная Ложь.
    вы помните, что влаелец компании иврей и активный воротила в демпартии сша Организовавшей эту Аферу.
    в рельности, чем Дальше вы от Тоталитарной хватки Государства - тем вы больше в безопасности.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
«Смертельный удар по России»: Юрий Пронько раскрыл планы Кудрина и Хуснуллина
Планы Кудрина и Хуснуллина - «смертельный удар по России»
Владимир Путин
Ритуальное послание Кремля россиянам: всё будет хорошо, держитесь!
Александр Проханов. Обольщение: «Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин этому искушению»
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем! Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит
Избранное
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
«Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждет деморализация и деградация»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
АвтоВАЗ выпустил 30-миллионную «Ладу»
Чистка брусчатки: лучшие методы
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета