Названа самая безопасная страна во время пандемии

11:55 27.04.2021

Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на проведенное исследование.

Отмечается, что это связано с высокими темпами вакцинации населения, а также эффективной борьбой с распространением коронавируса внутри самой страны.

Ранее первую строчку рейтинга занимала Новая Зеландия, однако после начала вакцинаций против коронавируса, лидерство отошло к Сингапуру, где 20% населения которого получили прививку.

Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия - 79,6. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно.

Россия (60,9 балла) оказалась на 22-м месте в этом рейтинге, опередив Португалию и Испанию (59,7 балла у обеих стран), а также Ирландию (57,7), Германию (54,9 балла) и Австрию (54,2 балла). Замыкают рейтинг, включающий 53 страны мира, Аргентина (41,4 балла), Польша (40,6 балла) и Бразилия (39,1 балла).