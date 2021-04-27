Названа самая безопасная страна во время пандемии
Сингапур назван самой безопасной страной в период пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на проведенное исследование.
Отмечается, что это связано с высокими темпами вакцинации населения, а также эффективной борьбой с распространением коронавируса внутри самой страны.
Ранее первую строчку рейтинга занимала Новая Зеландия, однако после начала вакцинаций против коронавируса, лидерство отошло к Сингапуру, где 20% населения которого получили прививку.
Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия - 79,6. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно.
Россия (60,9 балла) оказалась на 22-м месте в этом рейтинге, опередив Португалию и Испанию (59,7 балла у обеих стран), а также Ирландию (57,7), Германию (54,9 балла) и Австрию (54,2 балла). Замыкают рейтинг, включающий 53 страны мира, Аргентина (41,4 балла), Польша (40,6 балла) и Бразилия (39,1 балла).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хотите жить, как в Сингапуре? Вся страна, площадью в 720 кв км, при населении 5,5 млн, разделена на три зоны: Для проживания местного населения, Промышленную Зону и Туристическую. Местное население может ходить между Зонами только по специальным пропускам, 90% жителей вообще не покидали за всю свою жизнь Зону проживания и Промышленную Зону, естественно, и не выезжали за пределы Сингапура. Купить автомобиль вы можете, только имея на это разрешение властей, но прежде поучаствовать в лотерее, где реализовать эту возможность могут только те, кто вытащит счастливый билет. Если у вас два ребёнка, то каждый день в 22.00 полицейский постучит к вам в дверь и напомнит, что бы вы не забыли про презерватив. Бросили окурок мимо урны - штраф в 500 - 600 долларов. Ну, и так далее и тому подобное. Одним словом, ваша жизнь расписана по минутам, шаг вправо, шаг влево, в лучшем случае, тюрьма. Вы всё ещё хотите жить, как в Сингапуре?
Я полагаю, что если бы ознакомились на своем опыте с методами управления Сингапура, Вы были бы недовольны. И да, сотрудников госрезерва они тоже наказывают.
Какое место от задницы занимает родина блумберга - саидиненые штаты?
Себя не уважать. Геббельсагенство.
если это исходит от блумберг - это уже гарантированная Ложь.
вы помните, что влаелец компании иврей и активный воротила в демпартии сша Организовавшей эту Аферу.
в рельности, чем Дальше вы от Тоталитарной хватки Государства - тем вы больше в безопасности.