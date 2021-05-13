Детский туристический кэшбэк в России заработает в конце мая

Программа детского туристического кэшбэка будет работать до 15 сентября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

По словам представителей ведомства, программа детского отдыха будет запущена до конца мая. Родителям может быть возвращено до 50% стоимости путевки в детские лагеря, но в размере не более 20 тысяч рублей.

Согласно программе, родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря на территории России, оплата путевки должна осуществляться с помощью краты "Мир", после чего в течение 5 дней им будет осуществлен автоматический частичный возврат денежных средств. 

"Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. При этом стоимость путевки в лагерь не на Юг России будет существенно ниже", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. В настоящее время идет процесс технического присоединения лагерей к программе и тестирование всей технической части.

По данным Ростуризма, из 13 млн российских детей в возрасте от 7 до 15 лет в стационарных организациях отдыха, в лагерях, отдыхают около 2 млн детей в год.

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