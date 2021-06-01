Страны ЕС начали выдавать сертификаты о вакцинации

Сертификат о прививке

Страны Евросоюза с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые, якобы, призваны облегчить свободное передвижение по ЕС. 

«Уже сегодня семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия полагает, что с сегодняшнего дня запущена техническая система, позволяющая применять сертификаты о вакцинации. «Сертификат ЕС был предложен Еврокомиссией для возобновления безопасных поездок этим летом. <...> Доступный в цифровом формате или на бумаге, он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, прошел отрицательный тест или выздоровел от инфекции», - цитирует «Интерфакс» заявление ЕК.

Предполагается, что система так называемых зеленых пропусков в полном объеме заработает к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.06.2021, 20:22
    Гость: Да

    А сегодня в Англии ни одного умершего от ковида нет. До сих пор так бывало только в Израиле.

    В Англии в начале года умирало до тысячи челоек в день.. У нас никогда не было даже 700..

    А у нас и сегодня по 350-400 мрет..

    И деваться некуда, так и будет... В Англии привито по одной дозе 75 процентов, по две -50... А у нас 12 процентов где-то..

    Кроме того, еду сейчас в метро.. В одном вагоне 7 в масках, 17 без масок, в другом 7 в масках, 14 без масок (или маски на подбородке)

    Итог известен - в Москве по 3000-4000
    заболевших в день..

    В Хабаровске вспышка ковида.. Среди заболевших привитых нет..
    ----

    Думаю, нам и сертификаты не помогут.. Научатся подделывать..

    Взял билет и не поехал - национальный способ обмануть кондуктора.. Э

  3. 01.06.2021, 19:03
    Гость: Нармальный одуван

    Ты совсем неадекват или прикидываешься? Сегрегировать людей на привитых и нет, якобы для их блага? Кловун, что сказать.

  4. 01.06.2021, 18:54
    Гость: gvozd

    Левые протолкнули Фашизм в европе - Опять..
    они всеми силами избегают названия "паспорт", понимая что люди Сразу поймут суть происходящего.
    однако смысл не меняется - это Разрешение на передвижение.
    ввод этого паспорта Автоматически Лишил еврипейцев Права на Свободное передвижение по ес.

  5. 01.06.2021, 16:46
    Гость: gvozd

    Левые протолкнули Фашизм в европе - Опять..
    они всеми силами избегают названия "паспорт вакцинации", понимая что люди Сразу поймут суть происходящего.
    однако смысл не меняется - это Разрешение на передвижение.
    ввод этого паспорта Автоматически Лишил еврипейцев Права на Свободное передвижение по ес.

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