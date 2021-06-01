Страны ЕС начали выдавать сертификаты о вакцинации

А сегодня в Англии ни одного умершего от ковида нет. До сих пор так бывало только в Израиле.

В Англии в начале года умирало до тысячи челоек в день.. У нас никогда не было даже 700..

А у нас и сегодня по 350-400 мрет..

И деваться некуда, так и будет... В Англии привито по одной дозе 75 процентов, по две -50... А у нас 12 процентов где-то..

Кроме того, еду сейчас в метро.. В одном вагоне 7 в масках, 17 без масок, в другом 7 в масках, 14 без масок (или маски на подбородке)

Итог известен - в Москве по 3000-4000

заболевших в день..

В Хабаровске вспышка ковида.. Среди заболевших привитых нет..

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Думаю, нам и сертификаты не помогут.. Научатся подделывать..

Взял билет и не поехал - национальный способ обмануть кондуктора.. Э