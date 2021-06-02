Почему обязательно стоит посетить Байкал?

19:29 2.06.2021

Говорят, что Байкал – это место силы.

Действительно, озеро Байкал достаточно уникальное природное, ведь оно не только обладает необычайной красотой, но также является самым глубоким озером в мире. Существует огромное количество туров на Байкал, потому что сейчас, в связи с урбанизацией жизни, у людей возникает потребность в уединении с природой. В этой статье мы поговорим про озеро Байкал. Более подробную информацию о турах можно найти на сайте компании Baikal Nord.

Географическая справка

Озеро находится на юге Восточной Сибири и является самым большим скоплением пресной воды в Евразии. К особенностям Байкала можно причислить наличие огромного количества разнообразных видов растений и животных, а также причисление его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Флора и фауна

Как говорилось ранее, Байкал обладает разнообразным и уникальным по своей природе животным миром. Ученые выявили более двух с половиной тысяч видов и разновидностей животных и растений. Нужно сказать, что две трети из них – эндемики, то есть те организмы, местом обитания которых является водоем. Почему же так много живности в водной среде озера? Ответ прост: в воде содержится высокие показатели кислорода.

Почему люди предпочитают отдыхать на Байкале?

1. Байкал – это место силы. Многие туристы отмечают, что после пребывания на озере они восстанавливают свои физические и духовные ресурсы.

2. Байкал – это мистическое место, окутанное множеством легенд и тайн, которые дошли нас от байкальских бурятов. У местных есть даже верования, что на Байкале существуют места по типу «бермудских треугольников», куда нельзя показываться человеку. Это подходит любителям экстремальных ощущений.

3. Байкал максимально красивое место и летом, и зимой. Зимой он покрывается толщей льда, которая абсолютна прозрачна. Через нее можно видеть воду и даже дно.

Отдельно стоит отметить КБЖД – самую красивую железную дорогу на территории России. Для того, чтобы создать ее, потребовалось спроектировать тридцать девять тоннелей, шестнадцать каменных галерей и практически двести пятьдесят виадуков! Вы можете проехаться по ней и полноценно рассмотреть все красоты Забайкалья.

