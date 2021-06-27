Почти у каждого третьего россиянина нет денег даже на неделю отпуска
Около трети россиян (30%) не могут позволить себе отпуск даже на одну неделю из-за нехватки денег, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 36%, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Как выяснилось, что сформировать свой отпускной бюджет не получается не только у сограждан, имеющих скромный ежемесячный заработок, но и порой у респондентов, получающих сравнительно высокую зарплату. Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин, зарабатывающий от 80 тыс. рублей (19%), жалуется на нехватку денег даже на недельный отпуск.
Результаты исследования показывают, что каждый десятый россиянин (10%) может позволить себе потратить за неделю отпуска не более 10 тыс. рублей, 13% сограждан - не более 19 тыс. рублей, 11% участников опроса - до 29 тыс. рублей, 8% опрошенных - до 39 тыс. рублей, 5% респондентов - не более 49 тыс. рублей, 4% россиян - до 59 тыс. рублей.
Недельный отпуск с расходами в пределах 60-69 тыс. рублей по карману для 2% участников опроса, и столько же респондентов могут потратить за неделю отпуска от 70 тыс. до 79 тыс. рублей.
Траты от 100 тыс. рублей за отпуск продолжительностью в неделю по карману для 3% россиян.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Экономить можно только там, где тратишь.
Мы не экономим на одежде и украшениях, не экономим на путешествиях и развлечениях, не экономим на книгах и театрах - этих расходов у нас просто нет.
Мы экономим на лекарствах и на еде, на потреблении воды и электричества.
Если нет денег на отпуск, то не обязательно куда то переться на юга ловить новые вирусы и проходить унизительные таможни и шмоны, можно спокойно отдыхать дома или на даче, лежать на диване под кондиционером, смотреть плазму и попивать холодное пиво, закусывая копчёной колбаской, как я все время отдыхаю вдали от семьи.
А что, в нашей стране кто-то считает, что 80 тысяч в месяц это зарплата???? У меня на платформе в Норвежском море 120 тысяч крон в месяц (12 тысяч евро). Это зарплата. А 80 тысяч рублей это горькие слёзы.
любой дурак отдохнет, а вы попробуйте без денег, с тяпкой и лейкой.
Благодарю за совет!
По старому Изюмскому шляху не пойду. Мост же есть. Правда не знаю, можно по нему пешком или...сочтут за террориста и арестуют лет на пять и...тогда точно питание будет бесплатно.