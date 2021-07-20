Канада объявила об открытии границ для вакцинированных туристов

Канадские власти объявили об открытии границ для приезжих, прошедших полный цикл вакцинации. Как сообщает CBC News с 9 августа граница откроется для жителей США и с 7 сентября - для туристов из других стран. 

Иностранные путешественники, планирующие посетить Канаду, должны будут предоставить документы на англиском или французском языке о том, что они полностью вакциинировались одной из вакцин, разрешенных в стране. Речь идет о препаратах производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Вакцинация должна быть полностью завершена за 14 дней до прибытия в страну. 

Все туристы обязаны использовать правительственный портал ArriveCAN для предоставления личной информации. Если они соблюдают правила, введенные правительством, им не придется проходить карантин по прибытии в Канаду.

Кроме того, с 9 августа дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от карантинного требования и смогут передвигаться по стране вместе с родителями, однако они должны соблюдать меры общественного здравоохранения. В частности, таким детям рекомендуется избегать групповых занятий, таких как школа, лагеря и детские сады.

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