Власти Крыма допустили досрочное закрытие туристического сезона
Дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в Крыму может привести к досрочному закрытию туристического сезона, пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.
По его словам, пока подобных планов нет, но в случае, "если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется".
На сегодняшний день на полуострове зафиксировано 2 767 случаев заражаения коронавирусом за неделю, что является очередным антирекордом. Это на 11% больше, чем неделей ранее. За минувшие сутки выявлено 404 заболевших, всего за эпидемию - около 56 тысяч.
Отмечается, что на данный момент в республике распространен индийский штамм COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как «ехать некуда»? Турцию же открыли. А в Крыму в июле-сентябре все-равно кешбэк не светит.
Кто на тебя последние лет 20 кидался? Кому ты нужен? Живи в своём Берлине и квакай нам здесь.
Чего то я не вижу среди окружающих побеждённых ковидом..
От жары - да.. перегрев охрененный..
Кожа только... без одежды... сдыхаешь
В прошлом году в жару были без масок.. сейчас 2\3 ходят по жаре в масках и обливаются потом и стонут, что им плохо..
сидит мадам в автобусе - ой мне плохо, снимает маску на три минуты - ей легчает.. Й !!! ОПЯТЬ НАТЯГИВАЕТ ДО ГЛАЗ!!
Что на шее там творится под спущенными масками- не представляю даже..
Идут с пляжа в купальниках бикини, а на мордах женские трусы..
По работе был просто, не на пляже..
Без каклищ плохо только их хозяевам. Самим кидаться на Россиюшку придется.
С нынешними подачками в виде "зарплаты" только на помойке и отдыхать.