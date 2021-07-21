Власти Крыма допустили досрочное закрытие туристического сезона

Дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в Крыму может привести к досрочному закрытию туристического сезона, пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

По его словам, пока подобных планов нет, но в случае, "если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется". 

На сегодняшний день на полуострове зафиксировано 2 767 случаев заражаения коронавирусом за неделю, что является очередным антирекордом. Это на 11% больше, чем неделей ранее. За минувшие сутки выявлено 404 заболевших, всего за эпидемию - около 56 тысяч. 

Отмечается, что на данный момент в республике распространен индийский штамм COVID-19.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2021, 17:34
    Гость: Гость

    Как «ехать некуда»? Турцию же открыли. А в Крыму в июле-сентябре все-равно кешбэк не светит.

  2. 21.07.2021, 17:32
    Гость: Жорж

    Кто на тебя последние лет 20 кидался? Кому ты нужен? Живи в своём Берлине и квакай нам здесь.

  3. 21.07.2021, 15:42
    Гость: керчь

    Чего то я не вижу среди окружающих побеждённых ковидом..
    От жары - да.. перегрев охрененный..
    Кожа только... без одежды... сдыхаешь
    В прошлом году в жару были без масок.. сейчас 2\3 ходят по жаре в масках и обливаются потом и стонут, что им плохо..
    сидит мадам в автобусе - ой мне плохо, снимает маску на три минуты - ей легчает.. Й !!! ОПЯТЬ НАТЯГИВАЕТ ДО ГЛАЗ!!
    Что на шее там творится под спущенными масками- не представляю даже..
    Идут с пляжа в купальниках бикини, а на мордах женские трусы..
    По работе был просто, не на пляже..

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