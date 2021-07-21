Власти Крыма допустили досрочное закрытие туристического сезона

11:38 21.07.2021

Дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в Крыму может привести к досрочному закрытию туристического сезона, пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

По его словам, пока подобных планов нет, но в случае, "если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется".

На сегодняшний день на полуострове зафиксировано 2 767 случаев заражаения коронавирусом за неделю, что является очередным антирекордом. Это на 11% больше, чем неделей ранее. За минувшие сутки выявлено 404 заболевших, всего за эпидемию - около 56 тысяч.

Отмечается, что на данный момент в республике распространен индийский штамм COVID-19.