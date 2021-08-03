Как купить авиабилет с помощью сервиса Связной Тревэл?

21:15 3.08.2021

Путешествия – это прекрасный способ получить новые эмоции, побыть с друзьями, семьей и близкими людьми.

Для многих людей путешествовать – это не просто действие, а целый смысл жизни. Действительно, они окрыляют и вдохновляют каждого. Но для того, чтобы поездка прошла хорошо, необходимо продумать помимо места пребывания еще и логистический аспект, который заключается в выборе –авиа или –железнодорожных билетов. В этой статье мы поговорим про сервис Связной Тревэл, где можно легко и просто приобрести билеты практически в любое направление.

Что такое «Связной Трэвел»?

Относительно недавно компания «Связной» запустила масштабный проект для путешественников, который собрал самые основные сервисы, занимающиеся организацией путешествий. Такая платформа максимально удобна в использовании, и позволяет людям быстро и легко продумывать поездки. Помимо покупки авиабилетов, вы можете приобрести железнодорожные билеты, билеты на автобус, аэроэкспресс, а также заранее забронировать отель и трансфер.

Авиабилеты каких авиакомпаний можно приобрести

На сайте «Связной Тревэл» продаются авиабилеты российский и международных компаний, таких как:

Aero-Service

Aeroflot

Победа

KLM

Turkish Airlines

Belavia

Lufthansa и многих других.

Цифра авиакомпаний, билеты которых можно купить на данном сервисе, перевалила за пятисот.

На какие направления можно приобрести билеты

«Связной Тревэл» работает для людей, поэтому доступны различные направления, куда могут осуществить поездку пассажиры. К самым основным маршрутам относят следующие направления:

Из Москвы:

1. Москва – Симферополь

2. Москва – Сочи

3. Москва – Тиват

4. Москва – Минеральные воды

5. Москва – Бангкок

Из Санкт-Петербурга:

Санкт-Петербург-Москва

Санкт-Петербург – Екатеринбург

Санкт-Петербург – Кишинев

Санкт-Петербург-Сочи и так далее.

Вы можете выбрать любой желаемый город и посмотреть на сайте маршруты следования. Уверяем, вы найдете нужное Вам направление, потому что на сайте представлено более двухсот государств/стран, что охватывает практически всю территорию земного шара!

Как купить билет и произвести оплату

Покупка билетов с «Связной Тревэл» может быть осуществлена разными путями: на официальном сайте, в мобильном приложении, или в магазинах сети «Связной» банковской картой или наличными средствами. Так же стоит отметить, что в магазине можно приобрести билет в рассрочку.

Мобильное приложение – это идеальный вариант для тех, кто ценит удобство и современность. Там вы можете найти авиабилеты на регулярные, чартерные рейсы и лоукостеры. Цены авиабилетов не могут не порадовать своей демократичностью, а отследить их можно в специальном календаре цен. В одно нажатие вы можете застраховать, зарегистрироваться на рейс и забронировать отель, и все это благодаря одному портативному бесплатному приложению! Необходимо выделить отдельную выгодную систему, которую предоставляет мобильное приложение, а конкретно: персональную скидку на первую покупку в приложении, возможность пользоваться бонусами Связной плюс и скидочными промокодами, а также получать бесплатные услуги за покупки и участи в акциях.

На официальном сайте «Связной Тревэл» вы сможете найти всю нужную информацию по разным типам билетов (от авиа до аэроэкспресса), застраховать путешествие, а также выбрать тур своей мечты.