Власти Египта установят минимальные цены на размещение в отелях

09:06 11.08.2021

Власти Египта с 1 ноября введут минимальные цены на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях страны, пишет РБК со ссылкой на заявление министра туризма Халед аль-Анани.

По его словам, сутки в отеле "пять звезд" будут стоить 40 долларов, а в четырехзвездночном - 28 долларов. По мнению властей, это поможет избавиться от нелегальной конкуренции между отельерами, которые снижают цены, предоставляя туристам "недостаточно хороший сервис". Сейчас в отелях работают комиссии, которые проверяют уровень сервиса в соответствии с заявленным звездам.

Также правительство предоставляет отраслевым предприятиям в сфере туризма различные льготы. Так власти снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50%, сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Кроме того планируется запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. Авиабилет туда-обратно будет стоить 99 долларов.

Цель этих программ - привлечь как можно больше иностранных туристов.

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх с понедельника, 9 августа. Оперативный штаб принял решение возобновить авиасообщение с курортами Египта 23 июля.