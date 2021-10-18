Милонов призвал запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним российским женщинам ездить на отдых в Турцию. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, местные мужчины известны "не самым лучшим поведением", в частности, они постоянно пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем".

Кроме того, юные девушки очень легко поддаются на ухаживания турок, после чего часто попадают в сложные жизненные ситуации.

"Они (турки - прим. ред) поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", - отмечает Милонов, добавляя, что подобного рода жалобы поступают регулярно. Именно поэтому, по мнению парламентария, незамужним россиянкам необходимо запретить ездить в Турцию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2021, 12:41
    Гость: Артур

    И ни в коем случае не показывать счастливо и с несколькими детьми живущую мать, которая даже в страшном сне не хочет видеть возвращение домой...

  2. 18.10.2021, 12:38
    Гость: Артур

    Осмелюсь заметить, известные лично и не понаслышке факты, наличие рядом бойфренда не гарантия от плотских утех не на курорте, не в родном городе/поселки... половина утех известна бойфрендам и никаких последствий, за исключение случая когда дама уходит к любовнику...

  3. 18.10.2021, 12:30
    Гость: Евнух

    Милонову встать на границе и запретить.
    В случае просачивания незамужних запретить возвращаться.
    Поехали в гарем пусть там и живут.
    Детей возвращать запретить.Разлучать с родителем преступно.
    Дети вырастут янычарами а РФ такого сословия нет.

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Коронавирус
Прививка от безумия
Зеленский – ничто, Россия – глобальный игрок, а от США конструктива ждать не стоит: ощущения от визита Нуланд в Москву
Леонид Ивашов: Что ждет Россию?
«Это война»: на фоне забастовок в США, Италии и протестов по всему миру песня против принуждения к вакцинации вошла в топ-10 iTunes
Избранное
«Хотя далеко не все наши граждане могли позволить себе отдых в Западной Европе или даже Турции, но всё равно - в массовом сознании Запада мы уже не считаемся бедной нацией»
Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
«"Умное голосование". Что творится в мозгах обычного российского гражданина»
«Коронавирусная эпопея приводит к тому, что процедура голосования утрачивает даже номинальную подконтрольность силам гражданского общества»
"Дай лапу" или как не прибить домашнего питомца при дрессировке
Солистка «Мельницы» призвала поддержать отечественного производителя на «сказочном» концерте
Самые популярные острова Эгейского моря
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Зеленский – ничто, Россия – глобальный игрок, а от США конструктива ждать не стоит: ощущения от визита Нуланд в Москву
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма