Милонов призвал запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним российским женщинам ездить на отдых в Турцию. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, местные мужчины известны "не самым лучшим поведением", в частности, они постоянно пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем".
Кроме того, юные девушки очень легко поддаются на ухаживания турок, после чего часто попадают в сложные жизненные ситуации.
"Они (турки - прим. ред) поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", - отмечает Милонов, добавляя, что подобного рода жалобы поступают регулярно. Именно поэтому, по мнению парламентария, незамужним россиянкам необходимо запретить ездить в Турцию.
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И ни в коем случае не показывать счастливо и с несколькими детьми живущую мать, которая даже в страшном сне не хочет видеть возвращение домой...
Осмелюсь заметить, известные лично и не понаслышке факты, наличие рядом бойфренда не гарантия от плотских утех не на курорте, не в родном городе/поселки... половина утех известна бойфрендам и никаких последствий, за исключение случая когда дама уходит к любовнику...
Милонову встать на границе и запретить.
В случае просачивания незамужних запретить возвращаться.
Поехали в гарем пусть там и живут.
Детей возвращать запретить.Разлучать с родителем преступно.
Дети вырастут янычарами а РФ такого сословия нет.
Но для владеющих идиш фамилия звучит неблагозвучно.
Караулова тоже ещё та фиминистка была