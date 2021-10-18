Милонов призвал запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

08:40 18.10.2021

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним российским женщинам ездить на отдых в Турцию. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, местные мужчины известны "не самым лучшим поведением", в частности, они постоянно пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем".

Кроме того, юные девушки очень легко поддаются на ухаживания турок, после чего часто попадают в сложные жизненные ситуации.

"Они (турки - прим. ред) поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", - отмечает Милонов, добавляя, что подобного рода жалобы поступают регулярно. Именно поэтому, по мнению парламентария, незамужним россиянкам необходимо запретить ездить в Турцию.