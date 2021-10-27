Цены на авиабилеты из РФ на курорты Турции и Египта достигли 450 тыс рублей
Стоимость авиаперелетов в Турцию и на курорты Египта повысилась до 350-450 рублей за билет в одну сторону, пишет газета "Известия" со ссылкой на агрегатор Aviasales.
Так, за билет экономкласса из Москвы в Хургаду на 29 октября агрегатор предложил заплатить 450 тысяч рублей. Самая низкая стоимость перелета составила 62,5 тысяч рублей в один конец. Такие цены выдал агрегатор вечером 26 октября.
Билеты в Шарм-эш-Шейх стоили на ту же дату от 50 до 305 тысяч рублей, а ценник на перелет из Москвы в Анталью составил 352 тысячи рублей.
При этом, как пишет издание, свободные места в самолетах разбираются "еще быстрее, чем места в отелях" и даже у туроператоров туристы больше не могут забронировать путевку. Туроператоры ожидают, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах достигнет 100%.
По мнению экспертов, цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.
Традиционно последние дни октября и первая неделя ноября для авиации - период высокого спроса в связи со школьными каникулами и выходными в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. В этом году дополнительно к этому в России были введены нерабочие дни: начиная с конца октября (точная дата зависит от региона) и до 7 ноября включительно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стоимость авиаперелетов в Турцию и на курорты Египта повысилась до 350-450 рублей за билет в одну сторону...
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Это кто по таким ценам летает? Скидки для депутатов государственной Думы?
Неправда!Таково не может быть,потому что быть не может.Только сейчас посмотрел по интернету рейс Москва Анталья,билеты от 24000-26000
Еще совсем недавно цены были ниже средних. Но вдруг кому-то загорелось именно в Египет. У кого такие бабы - сразу развод. Не пожалеете.
Нет слов. Страна идиотов. Не тех, кто ломит такие цены(их то понять можно), а тех, кто платит такие деньги.. они что-умрут, если один год в Турцию не съездят?! И к тому же эти уроды-туристы и привозят в страну заразу..
Даже 40.000 слишком много, даже если туда и обратно. Это 500 евро.