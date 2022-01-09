Японская авиакомпания продает билеты на самолет, который никуда не летит

18:32 9.01.2022

В Японии авиакомпания предложила соскучившимся по путешествиям соотечественникам новую услугу: купить билет на самолет, который останется на земле. Пассажиры за €80 могут провести час в эконом-классе, а за €470 — в первом классе лайнера. На борту они обедают, фотографируются и отправляются домой с надеждой на реальные полеты в скором будущем, пишет здание "Эксперт" со ссылкой на телеканал France Info.

«Международный аэропорт Нарита в Токио. В терминале царит гавайская атмосфера: пассажиры в качестве праздничного подарка купили себе билет на самолет в Гонолулу. Сжимая в руках посадочные талоны, 360 пассажиров поднимаются в самолет», — говорится в репортаже телеканала.

Среди пассажиров много детей. Одна японка рассказала, что ее дочь очень любит самолеты, поэтому она поторопилась приобрести билеты, когда увидела объявление в Сети. Еще один японец признался, что никогда не поднимался на борт Airbus A380, а для его сына это вообще «первый полет».

На борту никого не призывают застегивать ремни безопасности, зато сразу начинают разносить еду и напитки. Можно также поиграть в видеоигры, посмотреть фильм и пообщаться со стюардессами.

Бортпроводница Кейко Окамура рассказала, что в салоне во время «полета» всегда царит праздничная атмосфера, как в парке развлечений. На прощанье многие пассажиры говорят ей, что в следующий раз надеются полететь на Гавайи по-настоящему.

Предложением авиакомпании уже воспользовались 4400 японцев.