Японская авиакомпания продает билеты на самолет, который никуда не летит

В Японии авиакомпания предложила соскучившимся по путешествиям соотечественникам новую услугу: купить билет на самолет, который останется на земле. Пассажиры за €80 могут провести час в эконом-классе, а за €470 — в первом классе лайнера. На борту они обедают, фотографируются и отправляются домой с надеждой на реальные полеты в скором будущем, пишет здание "Эксперт" со ссылкой на телеканал France Info.

«Международный аэропорт Нарита в Токио. В терминале царит гавайская атмосфера: пассажиры в качестве праздничного подарка купили себе билет на самолет в Гонолулу. Сжимая в руках посадочные талоны, 360 пассажиров поднимаются в самолет», — говорится в репортаже телеканала.

Среди пассажиров много детей. Одна японка рассказала, что ее дочь очень любит самолеты, поэтому она поторопилась приобрести билеты, когда увидела объявление в Сети. Еще один японец признался, что никогда не поднимался на борт Airbus A380, а для его сына это вообще «первый полет».

На борту никого не призывают застегивать ремни безопасности, зато сразу начинают разносить еду и напитки. Можно также поиграть в видеоигры, посмотреть фильм и пообщаться со стюардессами.

Бортпроводница Кейко Окамура рассказала, что в салоне во время «полета» всегда царит праздничная атмосфера, как в парке развлечений. На прощанье многие пассажиры говорят ей, что в следующий раз надеются полететь на Гавайи по-настоящему.

Предложением авиакомпании уже воспользовались 4400 японцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2022, 23:58
    Гость: Выкрики из зала: "Правильно!"

    "КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК".

  5. 09.01.2022, 20:32
    Гость: тд

    В рыночной экономике авторское право на все и на идеи,только тогда когда оно имеет юридическую регистрацию в органах государства...кто первый .. добежал в очереди тот и..бени фициар.

Все комментарии (13)
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