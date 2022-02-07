Многие страны отменяют или смягчают меры по борьбе с ковидом
На фоне увеличения числа заболевших нагрузка на систему здравоохранения не возрастает из-за более легкого течения «омикрона». Хотя о прекращении пандемии в мире пока не говорят, многие страны - Швейцария, Швеция, Норвегия, Испания и другие - полностью отменили или смягчили меры по борьбе с ковидом, информирует Ассоциация туроператоров России.
В Испании уже на этой неделе будет отменено обязательное ношение масок на улице. Ожидается, что правительство примет решение во вторник, а в силу оно вступит через два дня. Планируются и дальнейшие смягчения ограничений по мере снижения темпов заболеваемости.
Испанский регион Арагон отменил требование предъявлять сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста для доступа в бары и рестораны, а также все ограничения на часы работы и вместимость этих заведений. В Стране Басков больше не требуют ковид-сертификат, а Канарские острова теперь разрешают барам и ресторанам запрашивать его на свое усмотрение.
Во Франции отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Ограничения по вместимости для концертных залов, спортивных матчей и других мероприятий также были сняты. По-прежнему рекомендуется сохранять дистанционный режим работы, но теперь это не обязательное требование.
Правда, на фоне смягчения одних ограничений, во Франции появились другие. В частности, введен новый паспорт вакцинации, вместо действовавшего ранее паспорта здоровья. Последний можно было получить при наличии отрицательного ПЦР-теста, паспорт вакцинации дают только за прививку.
Правительство Швейцарии отменило свой приказ о работе на дому и требование о карантине для контактировавших с заболевшими. Швейцарцы рассматривают возможность отмены всех антиковидных мер с 17 февраля. Планируется, что в первую очередь отменят запрет на частные собрания и необходимость получать COVID-пропуск.
Норвегия отменит большинство оставшихся мер по нераспространению COVID-19, поскольку всплеск коронавирусных инфекций вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Штёре.
Ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 11 часов вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а ограничение в 10 посетителей в частных домах будет снято.
В Швеции 9 февраля прекратят действовать почти все ограничения против COVID-19. «Уровень заболеваемости еще какое-то время будет оставаться высоким, но, насколько мы можем судить, худшие последствия инфекции уже позади. Пришло время снова открыть Швецию», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Будут отменены требование к барам и ресторанам закрываться раньше обычного и лимит в 500 человек для больших закрытых помещений. Требование о вакцинации и самоизоляции в случае заболевания сохранятся.
В Италии продолжают действовать жесткие меры по борьбе с COVID-19. Ношение масок на улице все еще обязательно. Но премьер-министр Марио Драги сообщил, что уже на этой неделе будет объявлен график отмены ограничений по COVID-19. Многие, ранее действовавшие в транспорте, барах и ресторанах, уже сняты для привитых. На этой неделе в Италии ждут и возможного открытия границ для туристов из России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все таки канадские дальнобойщики кому-то отдавили яйца.
Служил Гаврила рифмоплётом,
Стишки Гаврила сочинял!
Накликивать им не с руки майдан!
Московия же хрень упёрто тычет
И бурю революции накличет!
это явно Централизованный процесс - Кагал испугался вооруженого бунта?
по крайне мере такие разговоры мелькают тут и там.
это на самом деле Проблема для вакциФашистов и вообще Левых.
есть такое понятие как молчаливое большинство.
с этим например столкнулись американские фашисты в прибалтике.
они захватили контроль над сми, ввели цензуру, слежку и блокировали высказывание своего мнения.
в результате русские просто перестали смотреть нацтв, читать Их газеты и светиться с комментами на форумах.
наверняа заметили, многие обитатели форума на км - из прибалтики..
политруки американского фашизма забили тревогу - они Потеряли Контроль над тем какую информацию получают русские и самое главное - какие Мнения сейчас в русской среде..
русские стали темной массой с неизвестными настроениями и информацией вне досягаемости нацистких государств.
как показали события в канаде - все то же самое происходит на западе.
Левые были Уверены что всех задавили, а на саом деле они тупо НЕ Знали о Реальных настроенияй людей.
и это прилетело им смачным пенделем по красному заду..
ну да ведь скоро русская агрессия на запад , поедут деньги тратить.