Многие страны отменяют или смягчают меры по борьбе с ковидом

16:00 7.02.2022

На фоне увеличения числа заболевших нагрузка на систему здравоохранения не возрастает из-за более легкого течения «омикрона». Хотя о прекращении пандемии в мире пока не говорят, многие страны - Швейцария, Швеция, Норвегия, Испания и другие - полностью отменили или смягчили меры по борьбе с ковидом, информирует Ассоциация туроператоров России.

В Испании уже на этой неделе будет отменено обязательное ношение масок на улице. Ожидается, что правительство примет решение во вторник, а в силу оно вступит через два дня. Планируются и дальнейшие смягчения ограничений по мере снижения темпов заболеваемости.

Испанский регион Арагон отменил требование предъявлять сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста для доступа в бары и рестораны, а также все ограничения на часы работы и вместимость этих заведений. В Стране Басков больше не требуют ковид-сертификат, а Канарские острова теперь разрешают барам и ресторанам запрашивать его на свое усмотрение.

Во Франции отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Ограничения по вместимости для концертных залов, спортивных матчей и других мероприятий также были сняты. По-прежнему рекомендуется сохранять дистанционный режим работы, но теперь это не обязательное требование.

Правда, на фоне смягчения одних ограничений, во Франции появились другие. В частности, введен новый паспорт вакцинации, вместо действовавшего ранее паспорта здоровья. Последний можно было получить при наличии отрицательного ПЦР-теста, паспорт вакцинации дают только за прививку.

Правительство Швейцарии отменило свой приказ о работе на дому и требование о карантине для контактировавших с заболевшими. Швейцарцы рассматривают возможность отмены всех антиковидных мер с 17 февраля. Планируется, что в первую очередь отменят запрет на частные собрания и необходимость получать COVID-пропуск.

Норвегия отменит большинство оставшихся мер по нераспространению COVID-19, поскольку всплеск коронавирусных инфекций вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Штёре.

Ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 11 часов вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а ограничение в 10 посетителей в частных домах будет снято.

В Швеции 9 февраля прекратят действовать почти все ограничения против COVID-19. «Уровень заболеваемости еще какое-то время будет оставаться высоким, но, насколько мы можем судить, худшие последствия инфекции уже позади. Пришло время снова открыть Швецию», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Будут отменены требование к барам и ресторанам закрываться раньше обычного и лимит в 500 человек для больших закрытых помещений. Требование о вакцинации и самоизоляции в случае заболевания сохранятся.

В Италии продолжают действовать жесткие меры по борьбе с COVID-19. Ношение масок на улице все еще обязательно. Но премьер-министр Марио Драги сообщил, что уже на этой неделе будет объявлен график отмены ограничений по COVID-19. Многие, ранее действовавшие в транспорте, барах и ресторанах, уже сняты для привитых. На этой неделе в Италии ждут и возможного открытия границ для туристов из России.