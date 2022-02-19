Попова предложила отказаться от размещения беженцев на Кубани

© KM.RU, Алексей Белкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу, 19 февраля, на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в связи с тем, что скоро в этих российских регионах начнется отпускной сезон.

«Я бы, наверное, обратилась, Александр Петрович [Чуприян], к вам с тем, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. <…> пока оставить [данные регионы] без вовлечения в эту систему», — цитируют Попову «Известия».

Глава ведомства также сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Ростовской области после прибытия беженцев из народных республик Донбасса остается прежней, у новоприбывших вируса не выявлено.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2022, 01:45
    Гость: Оживилась иноагентка Попова

    Она и впрямь, что ли возомнила себя верховной правительницей России? Каким боком эта гигиенистка из серпуховской санэпидстанции вообще относится к таким вопросам? Её давно пора уволить и отдать под Трибунал, из-за неё и её распоряжений УМЕРЛИ 700000 человек, в избыточной смертности за годы ковдаферы виновата Попова, Голикова, Мурашко, Собянин, Беглов и те, кто выполнял их незаконные указы! На её руках все эти смерти, она никогда от этого не отмоется!

    Разоблачение ковидаферы идет на Народном суде общественного мнения, но в нашей стране бесстыжие персонажи продолжают своё дело! Что в сложившейся ситуации и обстановке вызывает, как минимум, недоумение! Пуски ракет - это своевременно и правильно, но превысившие многократно свои полномочия ковидобесы должны быть убраны со своих постов, а все их абсурдные меры отменены (маски, псевдовакцины и прочий абсурд, педалирующийся в прессе, на радио и ТВ). Недопустимо, чтобы и дальше они подрывали доверие граждан, которое во многом их стараниями утрачено.

  3. 19.02.2022, 23:32
    Гость: Русский

    ...Анна Попова права. Жители Донбасса - это русскоговорящие украинцы. Они привыкли,что русские Должны их содержать. После 14 года полно было примеров,как беженцы из Украины,приехавшие в Подмосковье, стали требовать условий жизни как у русских.Нагло требовать.. Конечно,тогда им не прокатило.Так зачем повторять ошибки прошлого?

  4. 19.02.2022, 23:26
    Гость: Мнение

    Ограничить размещение населенными пунктами с населением до 100 000 человек - так можно снизить риски заражаемости.

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