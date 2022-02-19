Попова предложила отказаться от размещения беженцев на Кубани

21:04 19.02.2022

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу, 19 февраля, на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в связи с тем, что скоро в этих российских регионах начнется отпускной сезон.

«Я бы, наверное, обратилась, Александр Петрович [Чуприян], к вам с тем, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. <…> пока оставить [данные регионы] без вовлечения в эту систему», — цитируют Попову «Известия».

Глава ведомства также сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Ростовской области после прибытия беженцев из народных республик Донбасса остается прежней, у новоприбывших вируса не выявлено.