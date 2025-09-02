Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай с 15 сентября введет пробный безвизовый режим до 30 дней для россиян с обычным загранпаспортом, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря МИДа страны Го Цзякуня.

Пробный период продлится год. Представитель дипведомства уточнил, что мера касается владельцев российских паспортов, приезжающих в Китай с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, с визитом к близким, а также по обмену.

В августе 2023 года Россия и Китай перезапустили групповой безвизовый туристический обмен, прерванный после начала пандемии коронавируса. После этого турпоток из Китая в Россию резко вырос: количество визитов в 2024 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом — почти до 1,7 млн поездок. Показатель практически приблизился к уровню рекордного 2019 года, когда китайцы совершили в Россию 2,2 млн поездок.

Сейчас индивидуальным путешественникам для поездки в Китай нужно получить визу. Исключением является транзит через страну — в декабре прошлого года китайские власти увеличили срок безвизового транзита для россиян и граждан ряда других стран до десяти суток.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести
В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ
© KM.RU, Алексей Белкин
Правительство РФ не поддержало инициативу депутатов о выходе России из ВТО
Mstyslav Chernov - Own work, CC BY-SA 4.0, Wikimedia"/>
Десять лет назад в Европе начался миграционный кризис. Старый Свет гибнет на глазах
Избранное
Русский шансон в «Вегасе»
Профессиональное отбеливание зубов
Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию
negative zero feat. Ненавижу Макса «Дай мне яд»
Мафия «Live in Moscow 88» (компакт-кассета)
Откройте историю заново: Мультимедийный музей Новой хронологии в Ярославле
«Пикник» поздравил новобрачных на концерте на теплоходе
Борис Гребенщиков, 8 ноября, «16 Тонн»
Сергей Бобунец, 19 марта, «SHERWOOD IRISH PUB»
Участников акций против вырубки Троицкого леса подвергли репрессиям
Вадим Степанцов и Bueno Caminante Big-Band, 16 февраля, «Мумий Тролль Music Bar»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации