Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

12:12 2.09.2025

Китай с 15 сентября введет пробный безвизовый режим до 30 дней для россиян с обычным загранпаспортом, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря МИДа страны Го Цзякуня.

Пробный период продлится год. Представитель дипведомства уточнил, что мера касается владельцев российских паспортов, приезжающих в Китай с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, с визитом к близким, а также по обмену.

В августе 2023 года Россия и Китай перезапустили групповой безвизовый туристический обмен, прерванный после начала пандемии коронавируса. После этого турпоток из Китая в Россию резко вырос: количество визитов в 2024 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом — почти до 1,7 млн поездок. Показатель практически приблизился к уровню рекордного 2019 года, когда китайцы совершили в Россию 2,2 млн поездок.

Сейчас индивидуальным путешественникам для поездки в Китай нужно получить визу. Исключением является транзит через страну — в декабре прошлого года китайские власти увеличили срок безвизового транзита для россиян и граждан ряда других стран до десяти суток.