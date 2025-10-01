В США ввели новый обязательный визовый сбор
С 1 октября 2025 года в США начал действовать новый обязательный платеж для всех заявителей на неиммиграционные визы — Visa Integrity Fee. Его минимальная сумма в текущем финансовом году составит $250.
Сбор введён в рамках «Большого прекрасного билля» (Big Beautiful Bill) о налогах и расходах, подписанного президентом Дональдом Трампом в июле. Документ предусматривает, что Министерство внутренней безопасности США сможет корректировать размер платежа.
Новый сбор затронет большинство категорий — туристов, студентов, деловых путешественников и иных иностранных граждан, оформляющих краткосрочные визы. Он будет взиматься сверх действующей консульской пошлины ($185), что фактически увеличивает базовую стоимость визы до $435.
При отказе в визе плата за Visa Integrity Fee возвращена не будет, однако закон допускает возможность частичного или полного возмещения, если иностранец соблюдал правила пребывания в США. Конкретные механизмы возврата предстоит определить Госдепартаменту и Минбезопасности.
Кроме того, с сентября вступили в силу новые правила подачи документов: теперь обращаться за неиммиграционной визой можно только в стране гражданства или постоянного проживания. Для россиян документы принимают дипмиссии США в Астане и Варшаве, для белорусов — в Вильнюсе и Варшаве, для украинцев — в Кракове и Варшаве.
