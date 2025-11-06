Евросоюз ужесточает правила выдачи виз россиянам

08:05 6.11.2025

Евросоюз готовится существенно ограничить возможность получения многократных шенгенских виз для граждан России. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, в ближайшие дни вступят в силу новые правила, согласно которым россиянам в большинстве случаев будут выдавать только однократные визы.

Исключения предусмотрены для гуманитарных случаев, а также для лиц, обладающих двойным гражданством — России и одной из стран ЕС.

Выдача виз формально остаётся в ведении отдельных государств-членов Евросоюза, поэтому Еврокомиссия не может полностью запретить въезд российских граждан. Однако она может ввести дополнительные требования, усложняющие получение визовых документов.

По данным Politico, цель нововведений — сократить поток российских путешественников в страны Шенгенской зоны. Издание напоминает, что, согласно статистике Еврокомиссии, в 2024 году россияне получили более 500 тысяч виз — значительно меньше довоенного уровня, когда в 2019 году их было выдано около 4 миллионов.

Ранее, в конце октября, вопрос визового режима не вошёл в 19-й пакет антироссийских санкций. Брюссель тогда публично отверг идею полного запрета на выдачу виз россиянам, ограничившись техническими мерами контроля.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2024 году граждане РФ совершили около 1,4 миллиона поездок в европейские страны. Это примерно в десять раз меньше, чем до пандемии и начала конфликта на Украине.

Эксперты отмечают, что введение новых правил может дополнительно сократить туристический поток и усложнить поездки не только в страны ЕС, но и в государства, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами союза.