Евросоюз ужесточает правила выдачи виз россиянам
Евросоюз готовится существенно ограничить возможность получения многократных шенгенских виз для граждан России. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, в ближайшие дни вступят в силу новые правила, согласно которым россиянам в большинстве случаев будут выдавать только однократные визы.
Исключения предусмотрены для гуманитарных случаев, а также для лиц, обладающих двойным гражданством — России и одной из стран ЕС.
Выдача виз формально остаётся в ведении отдельных государств-членов Евросоюза, поэтому Еврокомиссия не может полностью запретить въезд российских граждан. Однако она может ввести дополнительные требования, усложняющие получение визовых документов.
По данным Politico, цель нововведений — сократить поток российских путешественников в страны Шенгенской зоны. Издание напоминает, что, согласно статистике Еврокомиссии, в 2024 году россияне получили более 500 тысяч виз — значительно меньше довоенного уровня, когда в 2019 году их было выдано около 4 миллионов.
Ранее, в конце октября, вопрос визового режима не вошёл в 19-й пакет антироссийских санкций. Брюссель тогда публично отверг идею полного запрета на выдачу виз россиянам, ограничившись техническими мерами контроля.
По данным Ассоциации туроператоров России, в 2024 году граждане РФ совершили около 1,4 миллиона поездок в европейские страны. Это примерно в десять раз меньше, чем до пандемии и начала конфликта на Украине.
Эксперты отмечают, что введение новых правил может дополнительно сократить туристический поток и усложнить поездки не только в страны ЕС, но и в государства, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами союза.
Тебе не нужно ,потому-что денег у тебя нет,а у кого деньги куры не клюют ,они одеваются в самые дорогие западные бренды,отдыхают на Западе в саиых дорогих курортах,мебель во дворцах у них вся европейская,и автомобили у них европейские люксовые.
Это западный вариант советского железного занавеса! Западные идеологи не хотят, чтобы русские увидели толпы негров и арабов, да под кайфом, загаженные улицы, разбитые витрины, наркоманов на тротуарах и грабителей, американское метро, очереди за талонами на питание и в ночлежки - а то вдруг решат, что социализм лучше!
И на хрена мне эта Европа?! Ведь я ни по-арабски, ни по-турецки, ни на суахили ни бум-бум!
В МИД России сообщили, что соглашение о безвизовом режиме с Иорданией, подписанное в Москве 20 августа, начнёт действовать 13 декабря 2025 года.
Уезжают ведь несогласные с властью, как Ленин в свое время. Вот если бы Ленину запретили в Швейцарии жить, как бы он революцию готовил? Его бы проклятый царский режим загнобил в России.