Администрация Трампа сделала рак и ожирение причинами отказа в визах

20:22 13.11.2025

Вашингтон включил онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет в список причин, по которым иностранцам может быть отказано в выдаче виз. Такое указание 6 ноября разослал дипмиссиям США по всему миру Госдеп, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в США по нескольким новым причинам, включая возраст или вероятность, что они могут рассчитывать на государственные пособия.

«Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя, — приводит газета выдержку из руководства. — Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов».

Что касается ожирения, Госдеп рекомендует учитывать этот фактор при выдаче виз, поскольку заболевание может вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.

Первым об этом послании Госдепа сообщило издание KFF Health News. Оно написало, что там говорится, что из-за проблем со здоровьем или возраста заявители могут стать «обузой для общества» — потенциальной причиной истощения ресурсов США. KFF отметило, что оценка состояния здоровья в целом и так является частью процесса подачи заявления на американскую визу, включая скрининг на инфекционные заболевания, такие как туберкулез, и сбор данных о прививках.

Также в руководстве сказано, что при выдаче виз следует проверять, имеет ли заявитель средства на оплату лечения в течение ожидаемого пребывания в США, не обращаясь за государственной денежной помощью или госпитализацией в специализированное учреждение за счет бюджета.