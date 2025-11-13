Администрация Трампа сделала рак и ожирение причинами отказа в визах

Вашингтон включил онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет в список причин, по которым иностранцам может быть отказано в выдаче виз. Такое указание 6 ноября разослал дипмиссиям США по всему миру Госдеп, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в США по нескольким новым причинам, включая возраст или вероятность, что они могут рассчитывать на государственные пособия.

«Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя, — приводит газета выдержку из руководства. — Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов».

Что касается ожирения, Госдеп рекомендует учитывать этот фактор при выдаче виз, поскольку заболевание может вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.

Первым об этом послании Госдепа сообщило издание KFF Health News. Оно написало, что там говорится, что из-за проблем со здоровьем или возраста заявители могут стать «обузой для общества» — потенциальной причиной истощения ресурсов США. KFF отметило, что оценка состояния здоровья в целом и так является частью процесса подачи заявления на американскую визу, включая скрининг на инфекционные заболевания, такие как туберкулез, и сбор данных о прививках.

Также в руководстве сказано, что при выдаче виз следует проверять, имеет ли заявитель средства на оплату лечения в течение ожидаемого пребывания в США, не обращаясь за государственной денежной помощью или госпитализацией в специализированное учреждение за счет бюджета.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Две революции, два итога…
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу предложил построить город в Сибири
США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Греф рассказал Путину о технологии «Вжух»
Избранное
«Планы Бжезинского до сих пор живут, он всей своей деятельностью создал для нас массу проблем. Тем не менее, принцип "кто предупреждён, тот вооружён" никто не отменял»
Мара, 4 февраля, «16 Тонн»
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
БезБ «Различные формы любви»
Валерий Сюткин ответил эстонцам на обвинение русских в неумении петь
Сергей Черняховский: «Принцип неприкосновенности национального суверенитета в мире разрушен»
Корейский гамбит
Власти России запланировали новое «урезание» пенсионеров
Е2 Знакомы «Исход» (интернет-сингл)
«Нет никакого сомнения, что представители американских спецслужб активно работали и продолжают работать на территории Украины»
Владимир Кузьмин «Махагон»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации