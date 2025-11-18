Путин анонсировал скорое введение безвизового режима с Китаем

В самое ближайшее время в России отменят визовый режим для китайских граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, пишет «Коммерсант».

«Это будет, на мой взгляд, определенным таким хорошим, положительным "взрывом" развития наших отношений», — сказал Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сейчас идут необходимые приготовления для отмены визового режима, а введен он будет очень быстро.

Власти Китая с 15 сентября ввели на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Он действует для обладателей общегражданских загранпаспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.

