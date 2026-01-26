В системе бронирования авиабилетов Leonardo произошел сбой

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

В системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж, сообщает РИА Новости со ссылкой на завление "Аэрофлота".

Компания предупредила о возможных задержках во времени вылета и об отмене некоторых рейсов. Об временной приостановке операций из-за ограничений также сообщили "Победа", Azur Air, Nordwind, "Уральские авиалинии" и "Ямал". В аэропортах Сочи и Краснодара они возникли из-за сбоя в системе Astra. По возможности пассажиров регистрируют на рейсы вручную.

Как сообщили РИА Новости в "Ростехе", сбой вызван проблемами в сетевой инфраструктуре на стороне разработчика и оператора системы — компании "Сирена Трэвел". Совместно с "Аэрофлотом" и другими компаниями создан оперативный штаб по восстановлению ее работы.

На систему Leonardo приходится около 80-90 процентов бронирований авиабилетов в России, уточнили в Ассоциации туроператоров. Сбой может повлиять на планы 20 тысяч пассажиров.

