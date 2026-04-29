Онищенко призвал россиян не выезжать из страны на майские праздники

Уезжать из России на майские праздники не рекомендуется, так как резкая перемена климата и времени может негативно сказаться на здоровье, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресс", - сказал он РИА Новости.

По словам Онищенко, лучше спланировать будущий отдых и уйти в отпуск летом. Также академик посоветовал на майских праздниках уделить внимание поездкам за город.