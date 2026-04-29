Онищенко призвал россиян не выезжать из страны на майские праздники

Аэропорт Шереметьево

Уезжать из России на майские праздники не рекомендуется, так как резкая перемена климата и времени может негативно сказаться на здоровье, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресс", - сказал он РИА Новости.

По словам Онищенко, лучше спланировать будущий отдых и уйти в отпуск летом. Также академик посоветовал на майских праздниках уделить внимание поездкам за город.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.04.2026, 14:22
    Гость: *Насчёт резкой перемены климата на майские...

    Пошёл озадаченно чесать репу. Не, ну если в Антарктиду, то да конечно.

Все комментарии (5)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации