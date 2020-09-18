В Migranteu разъяснили, почему страны выдают визы для финансово независимых

16:44 4.03.2026

Визы для финансово независимых лиц (часто их называют визами без права на работу) остаются востребованным инструментом миграционной политики во многих странах. Несмотря на отсутствие трудовой активности со стороны заявителей, государства продолжают развивать такие программы. Юристы Migranteu объясняют, в чём заключается экономический и фискальный интерес принимающих стран.

Финансово независимый мигрант — это чистый приток капитала

Ключевое условие таких виз — подтверждённый стабильный доход или накопления за пределами страны. Это означает, что человек:

не претендует на рынок труда;

не создаёт нагрузку на систему занятости;

изначально демонстрирует платёжеспособность.

«Для государства это один из самых низкорисковых типов миграции: человек приезжает уже с деньгами и не конкурирует с местными жителями за рабочие места», — поясняют юристы Migranteu.

Какие доходы обычно требуются для визы финансово независимого лица

Одним из ключевых условий таких виз является подтверждение стабильного дохода или накоплений. Конкретные суммы зависят от страны, однако в Европе и сопоставимых юрисдикциях требования, как правило, находятся в понятном диапазоне.

По данным практики Migranteu, минимальные ориентиры выглядят следующим образом:

ежемесячный доход — от 1 000 до 2 500 евро на основного заявителя;

дополнительно от 500 до 1 000 евро в месяц на каждого члена семьи;

либо подтверждение накоплений от 20 000–50 000 евро и выше, в зависимости от страны и срока запрашиваемого статуса.

«Государства исходят из простого принципа: доход должен быть достаточным для самостоятельного проживания без обращения за социальной поддержкой», — поясняет Сергей Немцов, юрист Migranteu.

Почему такие суммы выгодны государству

При выполнении этих требований финансово независимый резидент, как правило:

арендует или приобретает жильё;

становится потребителем локальных услуг;

оплачивает страхование, транспорт, образование;

уплачивает косвенные налоги (НДС, акцизы), а в ряде случаев — и прямые налоги.

«Даже при минимальном доходе в 1 500–2 000 евро в месяц человек ежегодно тратит в стране 18 000–24 000 евро, большая часть которых остаётся в экономике», — отмечают в Migranteu.

Для государства это означает стабильный приток средств без необходимости создавать рабочие места или социальные программы поддержки.

Налоговый эффект и долгосрочная выгода

Во многих странах при проживании более 183 дней в году финансово независимое лицо может стать налоговым резидентом. Это создаёт для бюджета:

поступления по подоходному налогу (в зависимости от режима);

налоги на недвижимость и активы;

регулярные фискальные сборы и пошлины.

«Для государства это прогнозируемый налогоплательщик с низкими рисками — именно поэтому такие визы активно используются как инструмент экономической миграции», — подчёркивают юристы Migranteu.

Экономика без нагрузки на рынок труда

Важный момент: большинство виз для финансово независимых не дают права на работу, что устраивает принимающие страны. Человек не конкурирует с местным населением, но при этом участвует в экономике как потребитель и налогоплательщик.

«С точки зрения государства это почти идеальная модель: деньги приходят в страну, а социальные и трудовые риски минимальны», — резюмируют эксперты Migranteu.