Зарплаты в каждой третьей больнице России оказались ниже средних по региону

11:40

Реальные зарплаты медиков в трети государственных медучреждений оказались ниже средних по региону. Больше всего отстают по заработкам медики Алтайского края, Челябинской и Ростовской областей, выяснило РБК, проанализировав бухгалтерскую отчетность медучреждений России.

По данным РБК, в бухгалтерских документах 351 больницы за 2018 год указана ровно та же средняя зарплата, что годом ранее, а это значит, что майские указы президента РФ Владимира Путина 2012 года по-прежнему остаются нереализованными. Согласно майскому указу, с 2018 года зарплаты врачей должны составлять 200% от средней зарплаты по региону.

«Зарплаты в отчетах чиновников по регионам — нечто недостижимое. Или достижимое — в случае если врач берет очень много дежурств и работает больше, чем на одну ставку», — заявил сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

В 134 больницах страны денежное довольствие персонала даже снизилось. Как следует из бухгалтерской отчётности медицинских организаций за 2018 год, в некоторых регионах зарплата стала меньше почти в два раза. Такая ситуация сложилась в ульяновском Центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. Там зарплата врачей упала с 40 до 15 тысяч рублей в месяц. В 88% российских больниц и поликлиник доходы медиков выросли. В большей степени это коснулось Чукотки (в среднем на 22 тысячи рублей) и Москвы (в среднем на 19 тысяч рублей).

Исследование проводилось на основе данных Федеральной службы государственной статистики, которая получила отчетность за 2018 год от 4,8 тысячи лечебных учреждений из 8,1 тысячи.

Ранее СМИ сообщали, что в 2017 году в 864 российских больницах в случае выполнения майских указов президента России закончился бы или ушел в минус фонд оплаты труда.