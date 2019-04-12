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Ассоциация НПФ разработала законопроект о заморозке переводов накоплений

08:45 12.04.2019
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Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) планирует заморозить переводы пенсионных накоплений на три года. Как пишет газета "Коммерсантъ", с соответствующим законопроектом  выступила Ассоциации НПФ (АНПФ).

Инициаторы законопроекта обосновывают его необходимостью дополнительной защиты застрахованных лиц. В ассоциации отметили "массовые случаяи злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах", которые, по мнению Ассоциации, стали причиной существенных потерь инвестиционного дохода.

В Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в то же время заявили, что инициатива вызвана желанием фондов сократить отток клиентов.

"Тему моратория на переходы поднимают фонды, которые из года в год показывают убытки и из которых в последние годы бегут люди. Это как раз крупные фонды, входящие в АНПФ", - заявил изданию президент Национальной ассоциации НПФ Константин Угрюмов.

Эксперты, опрошенные газетой, заявили, что нормы, по которым граждане теряют инвестиционный доход, необходимо отменить.

"Единственным имеющим смысл решением проблемы потери гражданами инвестдохода, в отсутствие новых взносов в систему ОПС, является отмена этой законодательной нормы, показавшей свою абсолютную бесполезность", - в частности, прокомментировал управляющий директор агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Отмечается, что ни в ПФР, ни в Минфин, ни в ЦБ предложения АНПФ пока не поступали.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 14:58
Гость: ABCD

Крысиная возня вокруг (сколько раз уже???) обворованных пенсионеров продолжает набирать обороты.
12.04.2019, 14:36
Гость: такс

Там наверно уже переводить нечего
12.04.2019, 13:51
Гость: Караул !

Насколько я понимаю НПФ добровольное дело. Или уже нет ?
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