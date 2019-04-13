В Тюмени в ходе спецоперации ликвидировали боевиков ИГИЛ

09:45

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о двух ликвидированных в Тюмени сторонниках запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, планировавших теракты на территории региона, пишет "Интерфакс".



Фото с сайта nac.gov.ru

"Сегодня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных лиц - сторонников международной террористической организации ИГИЛ, вынашивающих намерения совершить террористические акты", - цитирует агентство представителей НАК.

В НАК пояснили, что оперативным штабом в Тюменской области было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении соответствующего правового режима на территории района города Тюмени.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет",- заявили в НАК.

На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.



Фото с сайта nac.gov.ru

В областном департаменте здравоохранения агентству "Интерфакс" сообщили, что в ходе проведения КТО в Тюмени сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали.

"Пострадавших и погибших среди них нет", - сказал сотрудник ведомства.

Фото с сайта 72.ru

По данным местных СМИ, эвакуированных жителей частного сектора, проживающих в районе, где был объявлен режим КТО, разместили в лицее №34. КТО проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.