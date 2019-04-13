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Стало известно имя самого богатого депутата Госдумы по итогам 2018 года

08:45 13.04.2019
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Самым богатым членом Госдумы по итогам 2018 года стал депутат Григорий Аникеев, заработавший более 2,3 миллиарда рублей против 4,3 миллиарда в 2017 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные нижней палаты парламента.

Согласно представленным сведениям, доход парламентария в 2018 году составил более 2 миллиардов 326 миллионов рублей.

Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область, является членом комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Доход парламентария за 2017 год составлял более 4,3 миллиарда рублей.

На втором месте по доходам среди депутатов оказался член комитета по делам национальностей Николай Борцов, доходы которого составили почти миллиард рублей - 988,5 миллиона.

Также среди тех, кто задекларировал самый высокий доход, члены комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский, заработавший 424,3 миллиона рублей, и Владислав Резник, доход которого составил 409,7 миллионов рублей.

Меньше всего среди депутатов Госдумы РФ в 2018 г заработал депутат Борис Менделевич, он задекларировал чуть более 1 миллиона рублей.

Согласно опубликованным сведениям, доход парламентария в 2018 году составил 1 миллион 9,5 тысячи рублей. Кроме того, в собственности Менделевича находится автомобиль BMW 530D XDRIVE.

Менделевич представляет в Госдуме республику Татарстан, является членом комитета ГД по охране здоровья, вступил в полномочия депутата в ноябре 2018 года.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.04.2019, 12:23
Гость: поправка

Жеглов не так говорил. Он сказал в отношении Фокса "...тут у него лежбище! ". Но по сути разницы нет.
13.04.2019, 11:14
Гость: МЭЛС

Совершенно верно. Понятие " заработал " сейчас преднамеренно извращено. На самом деле разделение труда выглядит иначе:
- понятие " заработал " справедливо в отношении наемного работника;
- хозяин бизнеса получает " доход " от эксплуатации наемного труда ;
- госслужащие, в том числе депутаты, получают " денежное содержание ".
Такое извращение понятия " заработал " повсеместно используется в СМИ с единственной целью, интуитивно внушить наемным труженикам ( пролетариату ), равенство с эксплуатирующим его классом буржуазии.
Можно конечно время препровождение в Думе назвать работой, но это не так . Это скорее удовлеворение своих властных амбиций с целью процветания собственного бизнеса, коим и занимаются в основном депутаты. Бизнес может быть и косвенным в форме лоббирования чужого бизнеса, но за определенное вознаграждение естественно.
13.04.2019, 10:41
Гость: Полухохол

Ну и на кой ляд им сдался прогрессивный налог на доходы? Получали бы среднюю по стране зарплату, тогда другое дело, уже давно бы приняли такой закон.
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