Стало известно имя самого богатого депутата Госдумы по итогам 2018 года

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Самым богатым членом Госдумы по итогам 2018 года стал депутат Григорий Аникеев, заработавший более 2,3 миллиарда рублей против 4,3 миллиарда в 2017 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные нижней палаты парламента.

Согласно представленным сведениям, доход парламентария в 2018 году составил более 2 миллиардов 326 миллионов рублей.

Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область, является членом комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Доход парламентария за 2017 год составлял более 4,3 миллиарда рублей.

На втором месте по доходам среди депутатов оказался член комитета по делам национальностей Николай Борцов, доходы которого составили почти миллиард рублей - 988,5 миллиона.

Также среди тех, кто задекларировал самый высокий доход, члены комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский, заработавший 424,3 миллиона рублей, и Владислав Резник, доход которого составил 409,7 миллионов рублей.

Меньше всего среди депутатов Госдумы РФ в 2018 г заработал депутат Борис Менделевич, он задекларировал чуть более 1 миллиона рублей.

Согласно опубликованным сведениям, доход парламентария в 2018 году составил 1 миллион 9,5 тысячи рублей. Кроме того, в собственности Менделевича находится автомобиль BMW 530D XDRIVE.

Менделевич представляет в Госдуме республику Татарстан, является членом комитета ГД по охране здоровья, вступил в полномочия депутата в ноябре 2018 года.