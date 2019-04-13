Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
"Пятницкий стрелял из травматического пистолета, находясь в своем автомобиле Ford, его задержали", — рассказал собеседник агентства. Причины инцидента не сообщаются.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости подтвердили, что подобный инцидент действительно произошел на Цветном бульваре. Прибывшие на место полицейские обнаружили автомобиль, рядом с ним — несколько предметов, похожих на гильзы. По делу о хулиганстве задержан мужчина 1984 года рождения, однако его имени в ведомстве не назвали.