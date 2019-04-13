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Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в Москве

16:12 13.04.2019
Павел Пятницкий
Фото с сайта KakProsto.ru

Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"Пятницкий стрелял из травматического пистолета, находясь в своем автомобиле Ford, его задержали", — рассказал собеседник агентства. Причины инцидента не сообщаются.

В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости подтвердили, что подобный инцидент действительно произошел на Цветном бульваре. Прибывшие на место полицейские обнаружили автомобиль, рядом с ним — несколько предметов, похожих на гильзы. По делу о хулиганстве задержан мужчина 1984 года рождения, однако его имени в ведомстве не назвали.

Темы: Москва, Происшествия
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Комментарии читателей
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13.04.2019, 18:20
Гость: ser

ща эсперты напишут заключение... а то наедешь на такого, так сразу все либерасты вой поднимут
13.04.2019, 18:15
Гость: майк

Предметов, похожих на гильзы.. Они что больны головой? гильзы или нет отличить не могут?
13.04.2019, 18:07
Гость: Оллес

ну,подумаешь,направозащищался лишнего,бывает...все-таки стрелял-то понарошку :)
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