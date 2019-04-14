На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова

12:02

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию с жалобой на избиение после конфликта с сотрудниками штрафстоянки в Кировском районе Петербурга, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу парламентария.

"Накануне вечером автомобиль Милонова был эвакуирован на штрафстоянку на Турухтанных островах. Прибыв на штрафстоянку, чтобы забрать автомобиль, он обнаружил, что машина была повреждена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, повреждение коробки передач произошло из-за неправильных действий сотрудников штрафстоянки. Кроме того, у автомобиля был поврежден бампер.

"Милонов потребовал у сотрудников штрафстоянки на месте составить необходимые документы для фиксации повреждений. Однако его просьба была проигнорирована, и его пытались вытолкать из помещения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили заявление с его слов", - сообщили в пресс-службе.

Сам Милонов рассказал изданию 78.ru о конфликте следующее: "Я поехал помочь приятелю, у которого в очередной раз неизвестно за что эвакуировали машину. Оказалось, что она находится на штрафстоянке, при этом машину парню повредили пока эвакуировали. Когда я приехал на стоянку, то увидел, как там работают — пьяные эвакуаторщики просто сбежали от нас, ругаясь при этом матом. Когда попросил показать документы, они стали пытаться бить нас дверью, требовать, чтобы мы полностью оплатили наличными стоянку.

"После того, как они попытались меня и других ударить, мы вызвали полицию. Это просто гопники, бандиты, которые прикрываются именем Петербурга и занимаются платной эвакуацией, которая сама по себе незаконна. Это поле для коррупции и незаконного обогащения какого-то быдла, которые называются эвакуаторщиками. Какое-то отребье, отбросы общества — грабят людей и ломают их машины", — считает Милонов.

"Мы записали на видео все их бандитские выходки, предоставили их полиции. Считаю, что если они на депутата Госдумы замахиваются и бьют дверью, что же они сделают с простым человеком! ", — возмущается парламентарий.

Он также добавил, что никаких травм не получил: "Я депутат, должен вести себя прилично и вёл себя прилично, мне ни за что не стыдно".