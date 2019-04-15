Россия готова выплатить 60 миллионов евро долга Совету Европы

09:23

Россия выразила готовность выплатить Совету Европы долг в размере 60 миллионов евро — в ответ на это действие ожидается, что ПАСЕ устранит угрозу продолжения дискриминации национальных делегаций. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать», — рассказал изданию глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев.

ПАСЕ на апрельской сессии приняла резолюцию, в которой призвала Россию вновь сформировать свою делегацию (Москва прекратила участие в заседаниях СЕ в 2017 году). Для этого необходимо выплатить накопившиеся взносы в бюджет Совета Европы.

Российских парламентариев лишили прав в ПАСЕ из-за Крыма в 2014-м и 2015 году. В ответ на это российская сторона в июне 2017 года прекратила участие в заседаниях ПАСЕ и, соответственно, прекратила выплату необходимых взносов.

Как сообщили «Известия», в СФ подчеркнули необходимость сделать так, чтобы у каждой делегации в Совете Европы было право голоса.