]]> ]]>
Главная В России Новости

Вирусные ролики с разгромом старых телевизоров оказались рекламным ходом

19:07 15.04.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Видеоролики из соцсетей, на которых люди уничтожают старые ламповые телевизоры, оказались частью рекламной кампании телеканала «МИР», призванной привлечь внимание к переходу на цифровое вещание.

Видеоролик, на котором с устаревшим телевизором расправляются две пенсионерки, стал хитом рунета. За первые восемь часов с момента публикации его посмотрело более миллиона человек. Ролик попал в новостные агентства и в ленты федеральных телеканалов, на страницы Telegram-каналов. Пользователи соцсетей и журналисты гадали, зачем пенсионерки уничтожают телевизор. Информационное агентство «Росбалт» предположило, что это «политическая акция».

Вирусным стало и видео с подростком-меломаном, который записывает свои варианты исполнения хитов Макса Коржа и «Мумий Тролля». Однако пользователям больше запомнилось «выступление» отца мальчика, начавшего крушить молотком старый телевизор, когда на том внезапно пропало изображение. 

Более миллиона просмотров набрал и третий ролик телеканала «МИР», где журналисты уже не скрывали своего авторства. В кадре – похороны телевизора. «Мы прожили бок о бок шестьдесят лет, а знакомы были еще дольше. Ты был с нами и в горе, и в радости. Покойся с эфиром», – звучит за кадром голос креативного продюсера телеканала «МИР» Евгении Новиковой. 

Вирусные ролики были сняты командой телеканала «МИР», кадры со съемок, подтверждающие авторство, были показаны в дневном выпуске новостей. Сейчас сюжет доступен на сайте mir24.tv. 

Сегодня в России проходит вторая волна цифровизации. Отключение аналогового вещания пройдет в 20 регионах, в том числе в Москве и Московской области. После перехода на «цифру» 40 млн россиян получат возможность смотреть 20 общедоступных федеральных телеканалов в улучшенном качестве. Для владельцев устаревших телевизоров еще три недели будут показывать специальный видеоролик, объясняющий, как выбрать и подключить специальную приставку, позволяющую адаптировать старый телевизор к приему цифрового сигнала.  

Темы: Интернет и сети, Телевизоры, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.