Вирусные ролики с разгромом старых телевизоров оказались рекламным ходом

19:07

Видеоролики из соцсетей, на которых люди уничтожают старые ламповые телевизоры, оказались частью рекламной кампании телеканала «МИР», призванной привлечь внимание к переходу на цифровое вещание.

Видеоролик, на котором с устаревшим телевизором расправляются две пенсионерки, стал хитом рунета. За первые восемь часов с момента публикации его посмотрело более миллиона человек. Ролик попал в новостные агентства и в ленты федеральных телеканалов, на страницы Telegram-каналов. Пользователи соцсетей и журналисты гадали, зачем пенсионерки уничтожают телевизор. Информационное агентство «Росбалт» предположило, что это «политическая акция».

Вирусным стало и видео с подростком-меломаном, который записывает свои варианты исполнения хитов Макса Коржа и «Мумий Тролля». Однако пользователям больше запомнилось «выступление» отца мальчика, начавшего крушить молотком старый телевизор, когда на том внезапно пропало изображение.

Более миллиона просмотров набрал и третий ролик телеканала «МИР», где журналисты уже не скрывали своего авторства. В кадре – похороны телевизора. «Мы прожили бок о бок шестьдесят лет, а знакомы были еще дольше. Ты был с нами и в горе, и в радости. Покойся с эфиром», – звучит за кадром голос креативного продюсера телеканала «МИР» Евгении Новиковой.

Вирусные ролики были сняты командой телеканала «МИР», кадры со съемок, подтверждающие авторство, были показаны в дневном выпуске новостей. Сейчас сюжет доступен на сайте mir24.tv.

Сегодня в России проходит вторая волна цифровизации. Отключение аналогового вещания пройдет в 20 регионах, в том числе в Москве и Московской области. После перехода на «цифру» 40 млн россиян получат возможность смотреть 20 общедоступных федеральных телеканалов в улучшенном качестве. Для владельцев устаревших телевизоров еще три недели будут показывать специальный видеоролик, объясняющий, как выбрать и подключить специальную приставку, позволяющую адаптировать старый телевизор к приему цифрового сигнала.