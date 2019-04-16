Мосгорсуд приговорил Норвежца Берга к 14 годам строгого режима за шпионаж

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Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии поданного Норвегии Фруде Берга за шпионаж. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, говорится в приговоре судьи Андрея Суворова.

Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, поскольку дело норвежца имеет гриф «совершенно секретно» и рассматривалось в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс».

По словам государственного обвинителя Милана Дигаева, согласно фабуле уголовного дела, «Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб». Обвинение настаивало на том, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Гособвинитель просила признать Берга виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В свою очередь, сторона защиты просила суд об оправдательном приговоре для норвежца.

Норвежец был задержан 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест. Сразу после задержания норвежца, адвокат Новиков отмечал, что, «по версии следствия, все, что делал Берг - отправлял по Почте России конверты, в которых, предположительно, находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина».

По словам Новикова, Берг утверждает, что отправить конверты его просил его знакомый из Осло, который говорил, что эти деньги очень нужны человеку, для которого предназначены. Защитник уточнял, что письма адресовались в Москву женщине по имени Наталья, и что норвежца удивляло, что ей посылают деньги таким способом, но он не думал, что это может быть связано для него с каким-то риском.

Адвокат допускал, что Берга «использовали втемную», поскольку разведчик, которого готовят к возможному аресту и инструктируют как себя вести, вряд ли стал бы так делать.