В России может появиться новый экологический налог

10:16

Платежи для предприятий за сбросы нечистот в водные объекты могут заменить на экологический налог. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", - сказал Кириллов.

Между тем государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные сооружения. В частности субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей. А общая стоимость реализуемых проектов составила 146, 2 миллиарда, констатировал глава Росводресурсов.