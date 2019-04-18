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В России может появиться новый экологический налог

10:16 18.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Платежи для предприятий за сбросы нечистот в водные объекты могут заменить на экологический налог. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", -  сказал Кириллов. 

Между тем государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные сооружения. В частности субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей. А общая стоимость реализуемых проектов составила 146, 2 миллиарда, констатировал глава Росводресурсов.

Темы: Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 15:45
Гость: good

вот КАСКО и ОСАГО хотят слить в один. Точнее хотят слить ОСАГО.

Может объединить все налоги и ввести один? Налог на ЖИЗНЬ. Просто и понятно и без лишних вопросов.
18.04.2019, 15:01
Гость: Просто генерал от инфантерии

Это неможно !!! Медведев сказал никаких новых налогов в течение 6 лет !!!
18.04.2019, 14:05
Гость: stalker

Экологического налога, который упоминается в статье. Если вы не внимательно читаете текст статьи, то не надо задавать странных вопросов. Почитайте внимательно какие сборы сейчас взимают с предприятий за вредные выбросы и постарайтесь понять о каком именно налоге в перспективе может идти речь.
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