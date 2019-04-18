Путин заявил о готовности российского бизнеса помочь восстановить Нотр-Дам

21:47

Президент России Владимир Путин заявил о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Об этом он сказал на встрече с представителями французского бизнеса, которая состоялось 18 апреля в Екатерининском зале Кремля.

"Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении [собора]", - заявил глава государства, отметив, что ему известно и о желании работающих во Франции российских компаниях также помочь реставрации храма.

Путин выразил уверенность, что планы властей Франции по восстановлению собора будут реализованы.

Президент также выразил слова сожаления в связи с пожаром в храме. "Безусловно, этот собор - не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации и культуры, - приводит слова Путина ТАСС. - Мы все сожалеем, смотрели на это [пожар] со слезами на глазах".