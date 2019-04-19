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Акционера банка «Югра» задержали по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей

12:59 19.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин задержан по делу о хищении денег банка на сумму 7,5 миллиарда рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

Дело возбуждено по статье о присвоении или растрате.

В 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию в ввел в банке временную администрацию в связи с его «неустойчивым финансовым положением». В 2018 году суд признал «Югру» банкротом. «Дыру» в капитале банка оценили в 143 миллиарда рублей.

Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей.

Бизнесмен Алексей Хотин был основным собственником «Югры». Также он владел коммерческой недвижимостью в Москве и нефтяными активами. Хотин входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 700 миллионов долларов.

Темы: Россия, Банки в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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19.04.2019, 16:09
Гость: Все дело

в том что сколько не воруй, конфисковать украденное никто не будет, этот закон в России могут принять если США и Запад ведут глобальные санкции против власти за непринятие этого закона, если уже деваться будет некуда.
19.04.2019, 15:53
Гость: Неравнодушный

Слабо, слабо работаете товарищи. Сажать надо до того как!
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