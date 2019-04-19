В России появятся частные кладбища

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В России могут появятся частные кладбища. Соответствующий документ разрабатывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

В настоящее время Минстрой завершает работу над новым законом «О похоронном деле», который позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле, а услуги захоронения смогут оказывать внесенные в специальный реестр компании.

Доработанный документ с правками разослан на финальное ознакомление экспертам, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что новая система организации похоронного дела поможет устранить грубые нарушения на этом рынке, так как сейчас работать на нем может кто угодно.

Согласно новому закону, компании не смогут «навязывать услуги» и передавать данные об умерших третьим лицам.

Также медицинским организациям планируется запретить готовить умерших к захоронению, а ритуальным бюро нельзя будет оказывать услуги на территории медучреждений. Исключение составляют случаи, когда это разрешает регион. Запрещаются организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории медорганизаций и на расстоянии менее 50 метров от них.

Заказы на организацию похорон могут приниматься только в специальных пунктах или через диспетчерские службы.

Компании, которые нарушат правила, будут лишаться права оказывать подобные услуги.

Также в законе прописываются правила организации бесплатных похорон. В частности, бесплатно родственники могут оформить документы, необходимые для погребения. Им гарантируются предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по указанному адресу. Бесплатно тело готовят к захоронению, транспортируют до кладбища или крематория, захоранивают или кремируют. Предметы, отличающиеся от предложенных, к примеру, лучшего качества, родственникам придется оплатить самостоятельно. При этом отмечается, что предоставить предметы или оказать работы из гарантированного перечня частично нельзя.

Среди минусов документа эксперты отмечают низкую стоимость пособия на погребение - все работы должны быть сделаны на сумму 5946,47 рубля.