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Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

21:20 21.04.2019
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва признала президентские выборы 2014 года на Украине, поскольку их победитель Пётр Порошенко обещал в короткие сроки урегулировать конфликт в стране.

«Когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин — настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов», — сказал глава МИД в интервью телеканалу «Звезда».

Он отметил, что Россия дала ему шанс.

Лавров также напомнил о первой встрече «нормандской четвёрки», в которой участвовал российский лидер Владимир Путин. По его словам, этот факт подчёркивал желание добиться мира в Донбассе, защиты прав тех, кто отказался принимать вооружённый мятеж, пишет RT.

«И мы исходили из того, что Пётр Порошенко был избран в первую очередь благодаря своим клятвенным заверениям, что он решит эту проблему мирным путём», — добавил министр.

Темы: Выборы на Украине, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.04.2019, 23:40
Гость: аргентинская мука :"танец на барабане"

«Когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко(белиберда полная!) заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин — настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов»
Произнеся свою историческую речь,Ларвов свистнул в свисток и медведики на велосипедиках поехали задом наперёд. Вот хронология событий :
-8 мая 2014 года , Берлин, Порошенко заявил":Мы должны восстановить закон и порядок и смести террористов(пророссийских боевиков) с улиц.» (Столица Москва конечно не знала и Лаврову не передала)
-25 мая 2014 года выборы президента Украины.Победил Порошенко
-7 июня 2014 года состоялась Инаугурация Порошенко
-12 и 13 июля 2014 года на российском «Первом канале»:Телесюжет о «распятом мальчике», провокационно взвинчивая ситуацию на Донбассе
-17 июля 2014 года Крупная авиационная катастрофа в которой погибло 298 человек ( столица настоятельно просила Лаврова утверждать,что Боинг сбили "укры".Чуркин из шкуры вылазил пока не испустил дух)
-25 августа 2014 года. /ИТАР-ТАСС/. Россия признала Порошенко, несмотря на все "нюансы", и рассчитывает, что он использует мандат доверия для того, чтобы остановить войну. Об этом заявил глава мид РФ Сергей Лавров.(дискредитируемый Россией Порошенко был признан Россией )
21.04.2019, 23:38
Гость: Я вся такая наивная,

доверчивая вся.
21.04.2019, 22:43
Гость: Гость

Ой, я вас умоляю - чтобы Вова поверил в клятвы этого лживого ж... - смешно даже. Просто он клялся ему лично в преданности, и свое слово сдержал. Хотя, попробовал бы он не сдержать - как говориться, у нас длинный руки. Вот единственное, что можно поставить в заслугу российским спецслужбам, если сравнивать их со всеми остальными - это то, что они достанут любого, даже из-под земли. Поэтому, здесь остается разве что на другую планету переселяться, а еще лучше - в другую Вселенную. Я очень хорошо помню, что писали в то время российские СМИ - я имею ввиду то, что было написано между строк - в смысле не для всех, а только для посвященных. Да, даже я научилась вас понимать за столько-то лет нашего плодотворного "общения". Так вот, товарищи были настолько уверены в нашем Пете, что я сама даже удивилась - а с чего бы такая уверенность. И вот когда он целых 5 лет играл главную роль в сериале "Война и мир", мне стало все понятно. Видите, товарищи янки, какую змею вы пригрели на своей груди...
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