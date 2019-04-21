Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

21:20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва признала президентские выборы 2014 года на Украине, поскольку их победитель Пётр Порошенко обещал в короткие сроки урегулировать конфликт в стране.

«Когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин — настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов», — сказал глава МИД в интервью телеканалу «Звезда».

Он отметил, что Россия дала ему шанс.

Лавров также напомнил о первой встрече «нормандской четвёрки», в которой участвовал российский лидер Владимир Путин. По его словам, этот факт подчёркивал желание добиться мира в Донбассе, защиты прав тех, кто отказался принимать вооружённый мятеж, пишет RT.

«И мы исходили из того, что Пётр Порошенко был избран в первую очередь благодаря своим клятвенным заверениям, что он решит эту проблему мирным путём», — добавил министр.